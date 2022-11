Me ha llamado Fernando do Monte, que trabajó décadas para la administración pesquera gallega y es periodista, para que vaya este fin de semana al Pazo da Cultura en Pontevedra, donde se está celebrando Culturgal. No es que esté velando por mi cultura sino que él forma parte del stand que tiene allí la editorial Elvira, donde ayer firmó Manuel Orío su libro Ocho perros, hoy lo hará él de su Contos da Beiramar (18,30-19,15) y Antonio García Teijeiro (19,15.20) de Se falases ben de mí y mañana Clara Pino y Xavier Magalhaes (17,45), entre otros, de Fenómeno fan. Me parece una buena idea hacer una incursión en nuestra capital, hermosa ciudad, para toda persona a la que le guste saber del mondongo cultural que se ofrece en Galicia, y de paso hacer una ruta de vinos o una buena comida. Allí hallaréis las novedades editoriales, lo último audiovisual, nuevas propuestas de las artes escénicas, espectáculos de música en vivo, servicios profesionales y otras iniciativas híbridas y vinculadas al mundo del arte. Repaso las decenas de stands y veo asociaciones culturales, espacios de música folk, magia, editoriales, teatro, marionetas, diseño gráfico... Queda hoy y mañana. ¿No es un buen rollito?

De Afundación a A Xanela Cierto que se me ha disparado no sé qué gama en el último análisis, pero allá ella. No por eso voy a dejar la cita que tengo con Sesi Pino en el restaurante A Xanela de Ponteareas, área donde él ha hecho un largo trabajo de campo sobre sus enclaves de vinos y comidas. Quedamos en visitar primero la exposición recién inaugurada en la sede de Afundación (P. Sanz, 26) en la que el Parlamento de Galicia abre su arte a Vigo con 37 obras de la colección artística de la Cámara autonómica. Con ese barniz cultural podremos compensar la entrega posterior a los placeres de la carne (o del pescado) con la visita gastronómica a A Xanela, lo de Ángel Martínez y Víctor Otero ahí en la villa del Tea, al que la Guía Michelín le acaba de reconocer como uno de esos establecimientos en los que se come “muy bien a un precio razonable”, sumándose así a Casa Marco, Abisal y Morrofino de Vigo. Atentos los viniloadictos ¿Cuántos adictos al vinilo habrá en Vigo y su macrocosmos? Mi vecino del cuarto, Óscar, tiene el piso lleno, producto de sus años de DJ y con local de noche, tantos como Frank Gutiérrez Petrovich, del Tipo X. Otro que tiene una buena colección es el hoy escritor Chiño Barral (ayer sonaba alguno en su plato), a quien a lo mejor llamo para ir a la IV Feria del Vinilo abierta hoy y añana en La Casa de la Abuela, en Canido (Zapateira, 8), en la que colabora A Cova da Meiga y la Feria de Antigüedades de Ourense. Yo no tengo ni uno, pero curioseo.