Maximino Queizán y sus viajes teatrales sin salir de la casa

Voy a quedar con él para sacarlo a la calle a tomar una copa, aunque acabe bebiendo agua mineral, que sabe Dios el peligro que tiene para la salud. Hablo del director teatral Maximino Keizán, que ya sabéis que entre otras aventuras heroicas dirigió el Teatro Popular Keyzán o La Escuela Municipal de Teatro de Vigo, hoy extinta. Y es que desde la pandemia, aunque está estupendo de porte, ha reducido mucho sus salidas. Anda momentáneamente por otros mundos sin salir de su casa. Sé que ahora está en el siglo XVIII antes de Cristo a orillas del Nilo, escribiendo una comedia que se desarrolla en el reinado del Faraón Amenotep III, pero ya estuvo escribiendo otra en la República Española, incluso con Valle-Inclán y anteriormente a principios del siglo XVI en Galicia y en Castilla. Se lleven a las tablas o no, ha optado por situar la acción de sus obras en épocas pasadas porque lo encuentra divertido y le dan nuevos universos estéticos. Ahora hay que sacarlo y traerlo al presente a Vigo y con copa.

Los Pereira, la Pardo Bazán y el recetario de Cocina de Abordo

Yo no pude asistir y aún no conozco las recetas presentadas ayer por los cocineros elegidos por Pereira Productos del Mar en la nueva edición de su recetario Cocina de Abordo que este año llega a la 17ª edición. Ruy Andrade, director de comunicación, confabulado con José Enrique Pereira, que está a los mandos de la nave pesquera y comercial que lleva su apellido, se propusieron resucitar el recetario de la Pardo Bazán expuesto en La cocina española antigua. Liaron a mi querida Carla Álvarez , chef del Matices de Moaña, a Ángel Martínez y a Víctor Otero, del ponteareano A Xanela, y hasta a la misma condesa actual de Pardo Bazán, Carmen Colmeiro, y a saber en qué han quedado las nuevas recetas de los 3 fogoneros. No creo que se hayan inspirado en su Guisado particular, porque incluía 17 aves y los de Pereira son de pescado; ni las Mantecadas de la Torre de Meirás o las Natillas Ánimas del Purgatorio. Pero sí es posible que lo hayan hecho en su Sardina presa o su Arroz con marisco del día. A ver, Ruy, envíame el recetario.

Y ‘El tirabeque’, que llega a Vigo

A mí el tirabeque me gusta emparejado con un poco de ajo y unas gambas o con cuscús pero El tirabeque es también la última película de Darío Autrán, el pontevedrés del que vimos el pasado año El cuarto de Mona con la viguesa Isabel Bugallal. Hoy estrena en Vigo esta pieza “disparatada y conmovedora, de humor personal y estrambótico” y para presentarla estarán (20 h.) al menos los dos en el cine Salesianos, y no sé si Deborah Vukusic, Manuel Manquiña, Celso Bugallal, Melania Cruz... pero ya veis que es un reparto de sello gallego, candidato a 13 nominaciones en los Goya. Desde hoy al domingo, a las 20 h., en el Salesianos.