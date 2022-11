Los abogados impulsan un servicio para asistir a mujeres víctimas de ataques sexuales

Los delitos sexuales se han disparado. La friolera de un 41% en un solo año al pasarse, según los datos que maneja la Fiscalía General del Estado, de los 450 procedimientos judiciales que se incoaron en 2020 en los juzgados de Vigo y del resto de la provincia de Pontevedra a los casi 650 que se abrieron en 2021. Con este preocupante contexto como telón de fondo, el Colegio de Abogados de Vigo ha puesto en marcha un servicio de atención jurídica gratuita a las mujeres tanto adultas como menores de edad que son víctimas de violencia sexual. Prestado por letrados de oficio que figuren en el turno de violencia contra la mujer, este asesoramiento está dirigido a asistir a la perjudicada en los momentos iniciales tras los hechos, entre ellos la interposición de la denuncia y el acompañamiento legal al juzgado.

El servicio tiene su origen en un convenio suscrito en agosto entre el Consello da Avogacía Galega y la Xunta, con vigencia inicial hasta diciembre de este 2022 aunque podría prorrogarse en 2023, y que busca “garantizar” la atención jurídica a mujeres víctimas de violencia sexual en aquellos supuestos que no sea de aplicación la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que en su artículo 20 expone que “se garantizará la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma inmediata” a todas las víctimas de violencia machista que lo soliciten. El objetivo del servicio al que ahora se acoge el colegio de letrados vigués es extender este derecho a todas las mujeres –y menores– que sufran delitos de agresión sexual, de acoso sexual, de exhibicionismo y también de prostitución forzada o trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Los datos Un delito al alza al dispararse un 40% Los procedimientos judiciales por delitos sexuales se dispararon un 41% en un año. Los delitos de abusos y agresiones sexuales estuvieron a la cabeza en 2021, aunque también hubo otros como exhibicionismo o acoso sexual. El 20% de las víctimas son menores Un dato preocupante es que en el 20% de las causas judiciales abiertas el pasado año las víctimas tenían menos de 16 años. Además de agresiones o abusos sexuales, hubo, entre otros, casos de menores que sufrieron acoso a través de WhatsApp o redes sociales.

Todos los días y las 24 horas

La atención letrada, según un comunicado publicado en la página web del Colegio de Abogados de Vigo, se prestará todos los días del año y durante las 24 horas. Y corresponderá a los letrados de oficio que estén en el turno de violencia contra la mujer, durante sus guardias. El servicio gratuito incluye solo una parte del procedimiento judicial: está indicado para prestar “asesoramiento jurídico” y “orientación” en los momentos iniciales tras los hechos, para dar asistencia legal en las primeras diligencias y en la interposición de la denuncia y para la representación también inicial ante el juzgado en el que recaiga el caso, todo ello con independencia de que la víctima disponga o no de recursos económicos para litigar. No cubre, en todo caso, el procedimiento penal que se inicie a continuación de cara a celebrar juicio y que se dicte sentencia: en esta fase la víctima tendría que solicitar, si tuviese derecho, el beneficio de la justicia gratuita para que se le nombre a un abogado de oficio que ejerza la acusación particular y le permita seguir pleiteando sin coste económico alguno. En el caso contrario, debería designar a un abogado particular.

Los abogados que hagan este servicio deberán cubrir un parte de asistencia específico con datos sobre el número de diligencias policiales o el juzgado en el que recaiga el procedimiento para que se les abone la asistencia prestada. La compensación económica en cada caso será de 180 euros.