La crisis alimenta las colas del hambre: más familias y personas de mediana edad

Decenas de táperes repletos de comida esperan cada día a media mañana en la portería para ser recogidos por las numerosas familias que se acercan hasta el número 39 de la calle Urzaiz. Las misioneras del Silencio se los entregan por riguroso orden de llegada con el objetivo de que puedan llevárselo a la pensión, a los pisos o a las habitaciones en las que viven con sus hijos y alimentarlos, puesto que los niños tienen limitado el acceso al comedor.

Cuando el reloj marca las 13.00 horas, la Misión del Silencio abre sus puertas para el resto de usuarios que acuden a por un plato de comida caliente y son atendidos por personas como la hermana Guadalupe Egido, quien comenta que “el perfil de las personas que vienen a diario ha cambiado radicalmente: han aumentado muchísimo las familias y tenemos muchas personas procedentes de Ucrania y de países latinoamericanos. Muchos días tenemos que hacer turnos porque no damos abasto y no caben en el comedor”.

Familias con hijos “muy pequeños”, adultos de mediana edad, alguna persona mayor y también muchas procedentes de países extranjeros. Es la radiografía de las colas del hambre en Vigo y que cualquiera podría comprobar en un comedor social como el de la Misión del Silencio, que en el último mes y medio ha visto incrementada su demanda con creces.

A diario, pasan por sus instalaciones unas 130 personas para poder acceder a una necesidad tan básica como la de alimentarse y la hermana Guadalupe apunta a la crisis actual, así como a la falta de empleo, como los principales desencadenantes de este aumento de demanda: “Hoy en día, cualquiera puede llegar a esta situación y para este otoño e invierno ya nos tememos lo peor”.

Otra entidad de la ciudad que está viendo cómo la demanda de peticiones de auxilio se ha disparado en los últimos meses es Cáritas Diocesana Tui-Vigo, desde donde afirman que “las expectativas para este otoño son bastante malas, porque ya estamos detectando que llegan muchas personas que se han quedado sin la tarjeta monedero que concedía la Xunta y está viniendo mucha gente sin sus necesidades más básicas cubiertas, es decir, sin posibilidades de acceder a alimentos, medicinas o productos de higiene”.

Asimismo, achacan esta situación a varios factores entre los cuales destacan “la inflación, la apertura de fronteras o la presencia de muchas personas a la espera de protección internacional”. Solo en 2021, más de 4.400 personas se beneficiaron de programas o ayudas de la entidad y a mediados de junio, el director de la organización, Gonzalo Davila, ya auguraba esta cruda realidad, puesto que solo en el primer semestre del año ya se había detectado un incremento del 43% en el número de peticiones de información en Cáritas.

El Banco de Alimentos prevé un otoño “muy oscuro”

A diferencia de otras entidades sociales de la ciudad, en el Banco de Alimentos de Vigo no han detectado un incremento de la demanda más allá de la registrada a principios de año y a finales del 2021, cuando sí reconocen que tuvo lugar un aumento considerable de las solicitudes como consecuencia del efecto arrastre de la pandemia y el estallido de la guerra de Ucrania. No son ajenos a la crisis que está atravesando el país en la actualidad y el presidente de la entidad, Iván Martínez, afirma que “estamos como todo el mundo, capeando el temporal”.

A este respecto, el responsable del Banco de Alimentos de Vigo indica que “estamos intentando administrar muy bien todos los fondos y las ayudas que hemos recibido a lo largo del año. Aunque ahora mismo no tenemos especiales agobios, se presenta un sprint final complicado porque entre la población hay mucho miedo e inseguridad y, al margen de la situación real de crisis que estamos viviendo, esta incertidumbre no es buena, no ayuda. Las expectativas para este otoño son muy oscuras y nosotros estamos saliendo adelante con mucho trabajo y esfuerzo”. Las instalaciones del Banco de Alimentos, “de momento”, se encuentran con reservas para dar respuesta a las necesidades de los vigueses y viguesas en situación vulnerable, pero Iván Martínez señala que “la inflación nos afecta a todos, tenemos que agudizar el ingenio para optimizar los recursos, porque las donaciones económicas que recibimos a principios de año, por ejemplo, ya no tienen el mismo valor de antes”. Es por esto que hace un llamamiento a la población de Vigo a colaborar.