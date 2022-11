¿Cuesta encontrar 300 amantes de blues en Galicia? ¿Es en en Vigo sobretodo una epopeya? No lo sé pero Frans Bandfield ha puesto toda la carne en el asador y se trae estos días desde Los Ángeles un artista según él impresionante, con mucho esfuerzo, sin patrocinadores, toda una eminencia del blues. Hablo de JC Smith, un negrazo de talla poderosa que hará una minigira por Galicia con el grupo vigués Red Duck Blues Band. El bluesman trae, según anota Bandfield, una música que con esta banda puede hacer bailar hasta al público más conservador. Bueno será oír a un musicazo que colaboró con grandes del blues tales como BB King, Hubert Sumlin, Buddy Guy, Buddy Miles..., y que ha sido contratado por Mick Jagger en algunas de sus fiestas. ¿La gira? En Vigo actuará el sábado en la sala Rouge a las 10 de la noche (15-20 euros) pero hoy lo hará en Santiago, mañana en Ferrol y el domingo en Goián (Tomiño), en sesión vermú porque por la noche lo hace en A Coruña.

De las recetas de Cadavedo a la poesía de Clara Pino y el pincel alado de Xavier Magalhaes

Pardiez, Pepe, ¿ya pasó un año? Mucha gente en el Casino de Vigo el martes con la presentación de la edición 2022 de ese libro anual, Las recetas de nuestros restaurantes, que coordina Pepe Cadavedo y abre una ventana gastronómica a decenas de restaurantes y a sus popes. Este Cadavedo es de toma pan y moja. Nada que ver su libro con el que se presenta hoy en el café De Catro a Catro a las 20 horas, Fenómeno Fan, en que Clara Pino y Xavier Magalhaes nos permiten una zambullida en su universo literario y pictórico. Un primer libro de poemas de esta arpista viguesa con seis discos grabados, recreados por los pinceles coloristas de Magalhaes. ¿Cómo es que no he tenido aún el placer de conocer personalmente a esta artista tan nuestra a la que estoy escuchando en casa cantar “Non me conteño”, un poema de Xela Arias, con Pablo Vidal al piano? ¿Cómo tampoco a Pablo Vidal aunque conozca la existencia de ambos? Hoy, Clara pierde su inocencia en lo literario.

Y de Portela a Elba Pedrosa

Hoy toca toca ir a la charla (19.30) del arqutecto César Portela en la Escuela de Artes y Oficios sobre la arquitectura de Vigo y el mar pero también de nuestra prolífica Elba Pedrosa, esa activista antaño de la publicidad y comunicación que se aposentó en su verdadera pasión: la literatura. Elba tiene otro libro en su haber, Agora que cala a noite, y de Vigo irá a Santiago para presentarlo mañana coincidiendo con el 25-N, Díade la Violencia contra las Mujeres, con el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, la Secretaria de Igualdade, Susana López, y la periodista Susana L. Barcia a su lado en la mesa de la Cidade de Cultura. Va bien respaldada. Antes, una pieza de danza de la compañía iXa, “Voces que berran”. En Vigo lo hará el 2 de diciembre, aviso.