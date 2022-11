A convivencia de varias personalidades dentro da mente, ben sexa debido á existencia dunha patoloxía ou como consecuencia artística do traballo de actores e actrices dando vida ás múltiples personaxes que interpretan ao longo da súa carreira, é a idea que vertebrará a charla que hoxe manterán na sede da Deputación, a recoñecida actriz María Vázquez e a psiquiatra Iria Veiga, tamén divulgadora científica en iniciativas como “Escépticos no Pub”, “Pint of Science” e na canle de Twitch Balea Vermella, xunto co químico Javier Balea.

–“Personalidade múltiple ou múltiples personalidades?” Esta é a pregunta que dá título á conferencia. Como pode abordarse a existencia de diferentes personalidades na mente dende dúas perspectivas tan diferenciadas? –A idea é levar a cabo unha conversa informal sobre como as diferentes partes da nosa personalidade poden estar presentes en nós ou ben de maneira patolóxica, como acontece no caso dos trastornos disociativos de personalidade, ou como podemos darlle a iso unha vertente máis artística e máis positiva na medida en que os actores poden usar as diferentes partes da súa personalidade para interpretar un papel, sen que isto sexa ningún trastorno de personalidade ou un feito patolóxico. –Como é esa convivencia con varias personalidades entre os pacientes? –Aínda que non todos os casos chegan á consulta, estímase que entre un 0,3% e un 0,5% da poboación xeral convive con esa percepción de ter varias personalidades e comeza a detectarse un incremento debido a que se procuran máis. Todas as persoas temos múltiples partes dentro da nosa personalidade, pero as percibimos coma un todo, coma unha unidade, pero estes pacientes teñen a vivenza que son diferentes persoas en diferentes momentos; habitualmente son trastornos que xeran moita angustia, ansiedade e tamén moito sufrimento entre eles. –Cal é o tratamento axeitado? –O tratamento fundamental é psicoterapéutico co obxectivo de volver a integrar todas esas personaldiades que senten separadas e que cheguen a percibilas como unha única e, o farmacolóxico, pode ser un apoio puntual en determinados casos. –Como pode abordarse de xeito artístico? –Todos somos persoas diferentes estando coa familia, cos amigos, no traballo... e debe ser así, pero na conversa con María o que plantexaremos é como podemos usar esas distintas facetas para o xogo actoral, algo vencellado á disociación, pero dun xeito positivo e saudable, sen patoloxía e sen estigma.