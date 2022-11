“Es un sentimiento agradable transmitir experiencia”

Las escuelas superiores de arte dramático de Vigo, Oporto, Lisboa y Lyon, tres teatros nacionales de Portugal y Francia y el Centro Dramático Galego participan en el programa de encuentro teatral NOS, impulsado por la Consellería de Cultura y Agadic. La reconocida directora teatral, actriz y formadora de actores Claudia Stavisky, nacida en Buenos Aires pero establecida en el país galo desde los años setenta, es la responsable de la obra de esta edición. En su primera visita a Vigo –recuerda que la “inmensa actriz” María Casares a la que conoció siempre comentaba que era gallega–, Stavisky busca desde ayer a parte de su elenco y personal técnico entre los alumnos de la ESADg.

–¿Cómo surge su participación en este proyecto?

–Es un proyecto maravilloso. Lo conocí porque el Teatro Les Célestins es el padrino de la Escuela Nacional de Arte y Técnica del Espectáculo (ENSATT) de Lyon de la misma manera que las escuelas de Vigo, Oporto y Lisboa tienen como tutor un teatro nacional. Me habían propuesto esta experiencia hace más o menos dos años, pero no podía porque estaba demasiado ocupada. El COVID impidió hacerla y se programó para este año. Lo que me interesa, sobre todo, es trabajar con los chicos de estas tres nacionalidades y cuatro escuelas distintas, que son de muy alto nivel pero cada una con un método muy particular, muy personal. La semana pasada estuve en Oporto y Lisboa y ahora llego a Vigo y me doy cuenta hasta qué punto son distintas y el trabajo de los chicos, aún cuando tienen evidentemente la misma base y exigencia profesional, también es distinto. Me interesa mucho formar un equipo multinacional, una compañía efímera de jóvenes de nacionalidades y culturas tan distintas y particulares y ver cómo podemos trabajar juntos y cada uno en su idioma.

–¿Conjugar todo esta diversidad se transmite sobre el escenario?

–Mi trabajo como directora va a ser poner en escena un espectáculo que sea el resultado de la fusión de esas tres culturas, miradas distintas y lenguas distintas, pero que sea armonioso y tenga un resultado artístico único y no tripartito. Eso es lo que me parece más interesante. Y me parece interesante para ellos como formación abrirse al mundo, abrirse al proyecto europeo, que es el que subtiende toda esta historia.

–¿Cuántos alumnos seleccionará de cada escuela?

–Ocho alumnos de cada una, cuatro actores o actrices y cuatro miembros del staff técnico, o sea, luces, sonido, vestuario, escenografía y el resto de disciplinas. Serán 32 participantes. Acá en Vigo es muy probable que sean dos actores o actrices, luces y dramaturgia. Y en Oporto, por ejemplo, dos actores y escenografía y vestuario. .

–¿Qué tipo de actores y actrices busca?

–Buenos (risas). La pieza que elegí es la adaptación de “Ifigenia” de Tiago Rodrigues y permite un espectro muy amplio de casting porque en realidad son gente que cuenta la tragedia. La encarnan y la cuentan al mismo tiempo. Eso no me obliga, por ejemplo, a buscar la actriz que por su edad y por sus características puede ser Clitemnestra. Una buena actriz puede hacerlo en una identificación más con el que cuenta que con el personaje. Lo que busco son jóvenes que sean buenos actores y buenas actrices y que tengan, sobre todo, una calidad psicológica, moral, para poder involucrarse en una historia que es de colaboración, en la que no hay estrellas y papeles secundarios. Todos son iguales y todos van a tener esta necesidad de involucrarse e interesarse por los otros.

–Ha sido formadora de actores y ha dirigido a profesionales veteranos y de prestigio, ¿qué le aporta trabajar con estudiantes?

–Juventud me aporta, me rejuvenece. Aparte de la broma, me gusta mucho la pedagogía y hoy en día, después de haber trabajado con tantos actores, algunos tan importantes y tan adultos y otros jóvenes, tengo algo para transmitir. Es un sentimiento agradable transmitir experiencia. Eso es lo que me interesa.

Ensayo y estreno en Lyon

–¿Cuándo desvelará quiénes son los elegidos?

–Supongo que la semana que viene o en diez días como máximo.

–¿Y cuándo se estrena la obra?

–Los ensayos empiezan el 20 de abril en Lyon y el estreno será en el Teatro Les Célestins el 16 de junio. Actuamos allí hasta el 18 y después giramos por los teatros de Portugal y Galicia. En el Salón Teatro de Santiago estaremos entre el 20 y el 30 de junio.