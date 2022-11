Días complicados en el aeropuerto de Vigo. La semana arrancó con dos aviones de Iberia que tuvieron que regresar a Madrid y el mal tiempo volvió ayer a jugar una mala pasada a los viajeros de hasta tres aeronaves. Una por la tarde de Air Europa, que acabó en A Coruña; y, por la noche otras dos: un Madrid de Iberia que tuvo que irse a Santiago y un Ryanair de Barcelona que acabó en Oporto.

A última hora de ayer el primer avión que se vio afectado por vientos cruzados en la pista (cuando soplan en perpendicular a la misma y dificultan la estabilización de la aeronave en el aterrizaje) fue el Iberia que despegó al filo de las ocho de la tarde de Madrid y que tenía que tomar tierra en Vigo a las 21.00 horas. A bordo, según fuentes oficiales de la compañía, viajaban 142 personas.

Al llegar a Vigo y debido a la intensidad de los vientos cruzados que había en ese momento en Peinador, la tripulación del Iberia optó por desviarse hacia Santiago, donde el tiempo era mejor en ese momento. Allí aterrizaron sobre las nueve y media de la noche y los pasajeros fueron traslados a Vigo en autobús.

Este cambio de rumbo por seguridad del avión de Iberia afectó a las decenas de viajeros que debían tomar hoy ese mismo avión a las 6.30 horas y que tuvieron que ser desplazados también a Santiago, ya que el avión tuvo que dormir en Compostela.

Ryanair

Tras este desvío, el siguiente avión, un Ryanair procedente de Barcelona, tuvo también que desviarse. En esta ocasión, y según fuentes consultadas por este periódico, el motivo fue la cizalladura (cambios bruscos en intensidad o dirección del viento a medida que desciende el avión y que puede afectar a la sustentación del mismo).

En este caso, la tripulación no se dirigió hacia Santiago, sino a Oporto. Debía aterrizar en Peinador a las 21.30 horas. Este cambio de rumbo no solo afectó a los viajeros que llegaban a Vigo en ese avión, sino también a los que luego debía partir hacia Barcelona. Al parecer, la compañía (todavía no lo ha confirmado) reprogramó ese vuelo para hoy por la mañana (10.15 h). desde Sá Carneiro a Vigo, donde teóricamente recogería a los pasajeros que ayer no pudieron salir hacia la Ciudad Condal.