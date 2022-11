Llega Susana Fortes con “Nada que perder” y FARO que ganar

Hoy soñé con Susana Fortes. No fue, extrañamente dado el porte de la dama, un sueño erótico sino literario, así que la pluma se me va a los libros ahora que, en pie y con humeante café al lado, me apresto a la escritura. Empiezo a sumergirme en las aguas literarias de nuestra pontevedresa por su último libro, Nada que perder, porque tendré el placer de presentárselo -¡apuntad!- el próximo día 30, miércoles en Club FARO. Seductora trama la del libro cuyas últimas 10 páginas dejé ayer a las 3 de la mañana por puro placer de dormir con la inquietud del desenlace, la autoría del asesinato de dos niños en A Guarda de los años 80 –la droga como trasfondo–, cuyos huesos reaparecen 25 años más tarde entre ruinas celtas. Una trama en la que uno se siente en su propio hábitat, con un periodista de FARO como coprotagonista y ambientes, geografías familiares cercanas, muy nuestros el resto de escenarios. Te esperamos, Susana, pero ¿por qué te fuiste?

Las niñas de la guerra: de España a Rusia y la revolución cubana ¿Más libros? Claro. Helena Bengoetxea, periodista y documentalista navarra, estará hoy en Vigo para presentar su último trabajo Matrioschkas, las niñas de la Guerra, un reportaje gráfico sobre las 3.000 niñas y niños que fueron enviados a Rusia en 1937 por el gobierno de la República para librarlos de la guerra. Doscientas de ellas fueron voluntarias en los primeros 60 a Cuba como traductoras de los equipos de colaboración soviética. De forma que el filme es un conmovedor relato, en deuda con la rapazada que después de vivir dos guerras entre primeras letras, formó valiosos cuadros en el arranque de la Revolución Cubana. Bengoetxea presenta su trabajo a las 20.00 de hoy en los Multicines Norte con coloquio al final. Lo organizan la Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil y la Asemblea Republicana de Vigo. ¡Qué biografía, Manolo González, la de nuestro cineasta José Gil! Nació en As Neves, vivió como fotógrafo en Mondariz y luego en Ourense pero en 1905 se estableció en Vigo, primero en la calle Carral y, a continuación, en la del Príncipe. Es un personaje fundamental y pionero en la historia de nuestro cine cuya biografía os encantará y de ello se ha encargado el historiador Manolo González, un autor admirable por su rigor e infinito entusiasmo. Acabo de hablar con Ignacio Vilar, el cineasta nuestro, y estaba encantado y agradecido por su lectura. Ese libro no solo os va a descubrir, a través de José Gil , un Vigo inesperado sino que os va a encantar como si siguierais un guión de cine cuyo protagonista es este vigués de adopción que fue el pionero gallego en la materia. Os lo recomiendo.