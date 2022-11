Seis meses después de su finalización y casi un año después de lo previsto inicialmente, pero ya hay fecha para la puesta en marcha de la nueva estación de autobuses de Vigo. La Xunta ha confirmado el sábado 17 de diciembre como el día señalado para el traslado a la nueva intermodal de Urzáiz después de reunirse en la comisión de seguimiento de la misma con el Concello y Adif.

Así lo ha anunciado la delegada territorial en la ciudad, Marta Fernández-Tapias, quien confirmó que el Gobierno gallego tiene todo listo para realizar el traslado desde la Avenida de Madrid en menos de un mes.

Esto se debe también a que el pasado 8 de noviembre se puso en marcha con las concesionarias y Concello el proceso de información pública.

Sin embargo, el traslado previsto inicialmente para el 5 de diciembre quedaba condicionado por dos obras en su entorno: el acceso a la Autopista del Atlántico y la instalación de los apeos del ascensor HALO en la misma.

En la citada comisión de seguimiento el gobierno local confirmó que el túnel de Lepanto que servirá de primer acceso a la AP-9 desde la ciudad está a la espera del último permiso del Ministerio de Transportes.

Este pequeño trámite, que ya está solicitado desde hace unas semanas, debería confirmarse en los próximos días para poder reconducir el tráfico de salida de la ciudad por este vial y desatascar las entradas de Travesía de Vigo e Isaac Peral.

La delegada y candidata del Partido Popular a la alcaldía apuntaba a las trabas presentadas por el regidor para la puesta en marcha de la infraestructura como causa de estos retrasos. “Primero dijo que no nos afectaban sus obras, luego que no hacían falta permisos, más tarde que no teníamos nada preparado o que no quería los autobuses por la ciudad".

Según Tapias, esto responde a "una permanente negativa por el hecho de que es una obra de la Xunta que desmonta su estrategia de que no invertimos en Vigo".

Fuentes del gobierno autonómico señalan que el sábado es el día de menor tráfico en las ciudades y rutas, lo que facilitaría la puesta en funcionamiento. Al mismo tiempo, se otorga un margen "extra" al Concello a la hora de lograr el permiso de Transportes.

La estación intermodal seguirá la estela de las ya inauguradas en Ourense y Santiago de Compostela y tas una inversión de 18 millones de euros permitirá el transbordo en un par de minutos entre el tren y el autobús.

A pesar del cierre de la terminal de la Avenida de Madrid obra de Javier Suances, la Consellería de Infraestructuras mantendrá una parada en esta zona y creará otras tres en Povisa, Plaza de España y Gregorio Espino.

Dentro del nuevo mapa de rutas de la ciudad, la Xunta apuesta por crear nueve subcorredores que permitirán a los autobuses interurbanos llegar al centro de la misma.

A pesar de que dichos vehículos tendrán que circular por calles como Cervantes -donde realizarán el giro para salir hacia Gran Vía- se espera que, como ocurrió en A Coruña, supongan una reducción del uso del vehículo privado.

Aperturas y nuevos cortes por el HALO

El 12 diciembre. Es la fecha que el alcalde, Abel Caballero, acaba de dar para la apertura del túnel de Lepanto, una conexión que aliviará el tráfico de forma importante en la urbe. "Ya está preparado. Solo necesitamos el permiso de Transportes. Estamos dialogando", apuntó el regidor antes de indicar que el paso subterráneo para comunicar el centro con la AP-9 "va a ser un gran facilitador del tráfico en Vigo" porque permitirá desahogar "la zona más sensible del tráfico en la ciudad", el cruce de Gran Vía, Urzáiz y Lepanto.

Más novedades: avanzó el alcalde que, a mediados de febrero, se cortará el túnel hasta mediados de marzo por las obras del Halo, que "avanzan muy rápido". "Elevaremos el Halo a mediados de febrero y se acabará la colocación a mediados de marzo. Se suspenderá un mes el acceso a la ciudad por la AP-9 un mes. Todo irá por Isaac Peral", apostilló.