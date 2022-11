El comercio afronta un Black Friday incierto: más compras navideñas pero menor consumo

A escasos días del inicio de una nueva campaña del Black Friday, que este año tendrá como telón de fondo la incertidumbre derivada de la crisis económica provocada por la elevada inflación, y con la ciudad ya engalanada con motivos navideños, los comercios empiezan a constatar que los vigueses están adelantando las compras en algunos sectores como en el de las jugueterías, si bien en otros no se detecta “mucho movimiento”, especialmente porque “permanecen a la espera de las ofertas del Black Friday”.

La campaña de descuentos que tendrá lugar en los próximos días augura un maratón de compras navideñas en la ciudad, pese a que las previsiones son que, al contrario que en años anteriores, “la gente compre sobre todo aquellas cosas más necesarias y no tanto al libre albedrío”. Así lo afirma el presidente de la Federación de Comercio de Vigo, Roberto Giráldez, quien apunta que “el Black Friday ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años, pero el contexto actual ha producido una reducción del consumo. Por eso creemos que la gente va a anticipar mucho más las compras navideñas que en otras campañas y los clientes irán a lo necesario, en busca de aquellos productos más rebajados, que serán sin duda los que más triunfen”.

El bono comercio y el ambiente navideño que ya se vive en la ciudad son algunos de los alicientes al consumo que se está detectando en el sector de los juguetes, en donde algunos establecimientos ya han registrado compras navideñas. Es el caso de la tienda de María Berdiales de Din y Don, desde donde ayer una empleada indicaba que “ya empiezan a comprarse algunos juguetes para estas Navidades, sobre todo haciendo uso del bono comercio, pero otra gente viene a preguntar precios y a interesarse con el objetivo de aprovechar los descuentos de la campaña del Black Friday”.

Según destacaron desde esta juguetería viguesa, de momento, Pokémon es lo que está siendo más demandado, seguido de las muñecas Rainbow High, las Flamingo o el juego de La herencia de la tía Agata, entre otros.

En contraposición, diferentes comercios del sector de la moda afirman que todavía no han registrado un adelanto de las compras navideñas por parte de los residentes en la ciudad, algo que esperan que llegue a partir de esta semana. En este sentido, desde la tienda de ropa Liberatta apuntan que “esperamos que la gente se anime, además con el alumbrado las calles están preciosas y hay que ser positivos, esperamos que la de este año sea una buena campaña”. Por otra parte, desde la zapatería Ebal sí notan que mucha gente se acerca a probar calzado y a sondear precios, pero que “están aguantando para comprar hasta el Black Friday” , una campaña que esperan con algo de incertidumbre ante el contexto socioeconómico actual.

Consideran que las grandes superficies serán las que más se beneficiarán

Roberto Giráldez indica que las previsiones estiman un crecimiento del 7% en la iniciativa comercial, sin embargo, el presidente de Vigo Comercio comenta que “¡ojalá! Pero tenemos muchas dudas porque somos conscientes de que la gente no tiene solvencia; viendo los precios de la alimentación, creemos que tan solo se ceñirán a lo esencial”. En este sentido, el responsable de la Federación de Comercio de Vigo considera que, en esta ocasión, los principales beneficiarios de la campaña serán las grandes superficies que pueden asumir descuentos de hasta el 60%, una rebaja de precios que, al contrario, es “inviable” para los pequeños y medianos establecimientos.

Giráldez explica que “el Black Friday es una campaña para intentar vender más, hacer algo de caja, pero no para hundirse más. Y los pequeños y medianos comerciantes no podemos hacer frente a esos descuentos; para nosotros es un sacrificio muy grande para intentar estar en sintonía con una campaña global, pero a veces no puedes. Actualmente, todos los sectores están sufriendo un fuerte impacto por la crisis, porque no solo es la luz, también es el transporte, los costes de los repartos... y a nosotros nos pasa más factura”.

El presidente de Vigo Comercio concluye señalando que no todos los asociados se han sumado a la campaña y que hay disparidad de opiniones al respecto.