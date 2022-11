La Audiencia excarcela a uno de los dos condenados por abusar y grabar a una joven

El pasado julio dos jóvenes se sentaban en el banquillo de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, por abusar sexualmente de una joven mientras la víctima estaba inconsciente y por grabar lo ocurrido con el teléfono móvil. Las imágenes llegaron a circular por la red social Instagram. Aunque inicialmente se enfrentaba a algo más de 14 años de cárcel, un acuerdo entre los abogados defensores y la Fiscalía zanjó el procedimiento judicial con penas mínimas que en ninguno de los casos llegaron a los tres años de prisión. Tras esa vista celebrada en verano, ayer la sala dictó un auto decretando la suspensión de la ejecución de la pena de prisión con respecto a uno de ellos, lo que en la práctica supone su excarcelación. La previsión era que en la tarde de ayer saliese del penal.

Pese al momento en el que se produce, la decisión no tiene ninguna relación con la “ley del solo sí es sí”, sino que se produce en respuesta a la petición realizada por su abogado, el penalista vigués Alejandro Vega, en atención a que las penas que se le impusieron individualmente no exceden los dos años de cárcel. Concretamente, este joven había sido condenado a 12 meses de prisión como autor de un delito de abuso sexual y a otros 15 meses por un delito contra la intimidad. En conjunto suman dos años y tres meses de cárcel, pero de forma individual no, que fue lo que alegó el letrado para pedir la suspensión de la pena, que finalmente le ha sido concedida. La suspensión, que adelanta así su salida del penal que no estaba prevista hasta marzo de 2023, se le otorga condicionada a que no vuelva a delinquir en un plazo de tres años y a que abone lo que resta de responsabilidad civil. En su momento este condenado consignó 5.000 euros y el otro entregó 2.000, por lo que faltan 3.000 euros hasta los 10.000 que deben abonar a la víctima por los daños morales causados.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2020 y, a raíz de la investigación policial, los dos jóvenes fueron detenidos meses después, ingresando en prisión provisional. Los condenados coincidieron con la víctima, a la que conocían, en un local de copas. Los hechos ocurrieron en el piso de uno de ellos. Además de abusar sexualmente de la mujer, la azotaron, escupieron e insultaron. Las imágenes grabadas con teléfono móvil llegaron a estar en Instagram. En la actualidad los juzgados de Vigo investigan otros presuntos ataques sexuales grupales que todavía están pendientes de juicio. El último caso denunciado ocurrió el pasado septiembre.