Los 10 imprescindibles de las fiestas

Llaman la atención a lo grande por su tamaño, luces u oferta y sirven para definir con imágenes la magnitud de la Navidad de Vigo. Son los elementos imprescindibles de un evento que, una vez despedida la pandemia del COVID, vuelve a recuperar un músculo que perdió fuerza en 2020 y 2021 por las restricciones sanitarias. Se llevaron un baño de masas con el encendido del alumbrado y les queda por delante más de mes y medio para brillar y acompañar los cientos de miles de fotografías que se efectuarán a sus pies y se publicarán en redes.

El árbol de Porta do Sol

Estrena ubicación: junto a la Praza da Princesa, en una zona más alta de la plaza recién humanizada. Mide más de 35 metros y, con su juego de luces, baila al ritmo de la música. En esta edición de la Navidad, serán seis canciones las que se reproducirán: sonarán, un año más, las habituales: Happy Xmas (War Is Over), de John Lennon; la banda sonora de la película Piratas del Caribe; la banda sonora de El último mohicano; y All I Want For Christmas is You, de Mariah Carey. Y habrá dos nuevas: Englishman in New York, de Sting, y el Vals n.º 2 de Dimitri Shostakovich.

La bola de la Farola

Es otro de los clásicos de la Navidad de Vigo. Al igual que en el árbol de Navidad de Porta do Sol, se puede pasear por su interior. Presume de más de 10 metros de alto y siete circunferencias con un diámetro de hasta 6 metros. Su ubicación, la Farola de Urzáiz, por la que pasan miles de personas al día, le permite ganar todavía más protagonismo. Además, es uno de los puntos de encuentro más habituales del centro de la ciudad.

El muñeco de nieve de García Barbón

Junto con el árbol de Porta do Sol y la bola de la Farola de Urzáiz, conforman el grupo de elementos que posibilitaron a la Navidad de Vigo empezar a ser referencia a nivel nacional. En esta edición, al igual que el año pasado, vuelve a cambiar de sitio: repite en la céntrica calle García Barbón, pero se traslada al cruce con República Argentina. Su estructura se corona con un sombrero que, al igual que el resto de la pieza, se ilumina. La altura: 13 metros.

La caja de regalo de Gran Vía

También forma parte de los clásicos navideños de la ciudad, cuya estructura permanece anclada al bulevar central de Gran Vía todo el año. Son 17 metros de alto, 10 metros de ancho y metros de fondo. Ofrece combinaciones lumínicas y proyecta figuras.

El castillo de Policarpo Sanz

Llegó a Vigo en 2021 y se convirtió en uno de los elementos más fotografiados por su elegancia y colores. Tiene casi 7 metros de alto y supera los 6 de ancho. Regresa este año a Policarpo Sanz, una de las calles que vigueses y visitantes deben visitar si se quieren empapar del espíritu navideño.

La estrella de Belén de Policarpo Sanz

Posiblemente, es la gran novedad de los elementos decorativos de la Navidad de Vigo. Su tamaño resume el éxito que prevé esta estrella gigante: más de 17 metros de largo y más de 6 metros de alto.

El bosque de Navidad de Policarpo Sanz

Esta céntrica calle le hará competencia a Porta do Sol y el entorno de la Alameda con otro elemento clave de la Navidad: el bosque navideño, de estructura similar al castillo luminoso. Supera los 6 metros de alto.

La noria de la Alameda

Es la atracción estrella de la Navidad de Vigo, que ya no se entiende sin esta rueda gigante que ha ayudado a proyectar el nombre de la urbe como referente de estas fiestas. Tiene más de 60 metros de alto y permite disfrutar en lo alto de una panorámica de la ría y del alumbrado.

La montaña rusa de Areal

Bajadas y subidas que cortan la respiración, tirabuzones que hacen perder el sentido, música, luces y color. Es lo que promete la que, sin duda, será una de las atracciones protagonistas de la Navidad de Vigo 2022. Se ubica en los jardines de_Eugenio González de Haz, a pocos metros de la noria gigante. En esta zona, se ubicarán el resto de atracciones, como el saltamontes, los coches de choque, las colchonetas elásticas o los carruseles –uno tendrá forma de árbol de Navidad–.

El mercadillo de la Praza de Compostela

El Cíes Market vuelve a reunir a decenas de comerciantes. Destaca por la oferta gastronómica y el manto de luces amarillas a modo de techo.