La iniciativa del Gobierno para impulsar la autopista del mar: ayudas directas a transportistas

Una apuesta por el transporte marítimo para premiar el ahorro de costes medioambientales y socioeconómicos generados en la movilidad por carretera, es decir, contaminación atmosférica, cambio climático, ruidos, accidentalidad o congestiones. Es el ADN del programa de apoyo al transporte sostenible y digital del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: se beneficia de fondos europeos. ¿En qué se traduce? Dará ayudas directas a cargadores, transportistas y operadores de transporte o logísticos si sufragan el embarque de un camión rígido, semirremolque o remolque –independientemente de si van llenos o no, puesto que no se tiene en cuenta el peso de la carga– en lugar de utilizar la carretera para trasladar la mercancía: vehículos, granito, componentes electrónicos… La cuantía total máxima de las subvenciones –en concurrencia no competitiva– en la primera convocatoria es, inicialmente, de 20 millones de euros.

El Gobierno subvencionará los tráficos realizados desde el 20 de septiembre de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023. El plazo de presentación de solicitudes va desde el día siguiente, el 1 de abril de 2023, hasta el 30 de junio de 2023 a las 12.00 horas. Las personas que quieran solicitar las ayudas deberán hacerlo en función de los trayectos realizados al finalizar el periodo establecido. El trayecto se entiende como uno por sentido, es decir, que, cada vez que se embarque una unidad elegible –remolque, semirremolques o vehículo pesado rígido–, se genera el derecho a cobrar el incentivo asignado a ese servicio, por lo que la ida y la vuelta implicaría ingresar dos veces dicho eco-incentivo. Por lo tanto, esta ayuda se abona por cada unidad embarcada y trayecto realizado a cargadores, transportistas y operadores directamente, detalle que hace más atractivo el incentivo y lo convierte en novedoso. La crisis francesa pone en riesgo la “autopista del mar” con Stellantis valorando alternativas Los servicios con los que comienza el programa de eco-incentivo marítimo salen de los puertos de Barcelona, Bilbao, Valencia, Sagunto, Santander y Vigo con destino a puertos ubicados en otros países de la Unión Europea como Alemania, Bélgica, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda e Italia. Los potenciales beneficiarios podrán embarcar los camiones en determinados servicios marítimos operados por las navieras Brittany Ferries, Suardiaz Atlántica, Flota Suardiaz, CLdN RoRo, Grimaldi Euromed SpA y Finnlines Oyj, que han sido elegidas entidades colaboradoras del programa a través de una primera convocatoria. El Gobierno abonará 154,20 euros por unidad en el trayecto Vigo-Montoir con Flota Suardiaz, la cantidad más elevada del programa; 128,10 euros en el Vigo-Zeebrugge con Flota Suardiaz; y 69 euros en el Vigo-Montoir con Suardiaz Atlántica. Se trata de tres rutas que utilizan agentes gallegos y del norte de Portugal. Una vez los potenciales beneficiarios reciban las ayudas, tendrán que cumplir una serie de obligaciones: por ejemplo, declararlas como un ingreso percibido en sus cuentas anuales, mantener un sistema de contabilidad separado para todas las transacciones relacionadas con la actividad subvencionada que permita identificarlas claramente, cumplir con los requisitos de difusión y publicidad de las ayudas obtenidas o garantizar que la actividad realizada cumple con la legislación y política ambiental y el principio DNSH de “no causar un perjuicio significativo” del etiquetado climático previsto en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes y el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia. La iniciativa del Ministerio, por lo tanto, se centra en subvencionar al agente decisor del tipo de transporte que se efectúa, independientemente de si es una persona física o jurídica y de la facturación. Asimismo, son potenciales beneficiarios del eco-incentivo las empresas o autónomos establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea que paguen el flete –ayudas a la demanda– siempre y cuando se embarquen unidades elegibles a un buque ro-ro, con-ro o ro-pax. Las rutas elegidas deben tener dos o más frecuencias semanales, aunque se admitirán las que comprenden una a la semana con justificación. Embarque exprés de coches Cuatro car-carriers embarcarán hasta mañana 7.000 coches, un poco más del equivalente a tres días enteros de producción de la factoría viguesa, que sufre desde hace unos meses las consecuencias de una crisis logística sin precedentes en la exportación de automóviles, entre otras razones, por falta de camioneros y el colapso en los principales puertos de destino de los modelos vigueses. Ayer viernes, el Prometheus Leader (UECC) cargó 3.000 unidades y el Viking Diamond (Suardiaz), 620. Este sábado, le toca al Grande Scandinavia (800 coches) y, mañana, al Grande Italia (2.600), ambos de Grimaldi. El colapso en la exportación de automóviles durará meses por la escasez de camioneros Sin embargo, pese a este desahogo exprés, los problemas tanto en la terminal ro-ro como en la campa de Porriño continuarán en los próximos meses, ante lo que la planta gallega ha activado nuevos depósitos de coches en O Cerquido, As Gándaras y Salvaterra. Incluso se han habilitado espacios dentro de las instalaciones de la propia factoría para almacenar automóviles mientras no se restablezca la normalidad en la exportación por vía marítima.