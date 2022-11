Abogada, comunicadora, influencer, currante. El rostro y la voz de Inés Hernand (Madrid, 1992) se han convertido en uno de los más reconocibles de la escena mediática en el último año. Presentadora del espacio Play Z o el Benidorm Fest en RTVE y colaboradora de La Resistencia; aterriza con Nerea Pérez de las Heras en Vigo para presentar su podcast-show "Saldremos Mejores" este viernes 18 a las 21 horas en el Teatro Afundación.

-La primera pregunta es obligada. Después de varias olas de la pandemia, de un volcán, de una guerra y de un sinfín de desgracias. ¿Hemos salido mejores?

-El título es absolutamente irónico. Creo que estamos peor que en 2019 o por lo menos a nivel social y político. Nos ha hecho apreciar más nuestro tiempo y todas las decisiones y efemérides que nos están acompañando en esta histeria colectiva. Ahora mismo salir mejores, creo que no. Pero al mismo tiempo tenemos esperanza, creemos en los proyectos desde la colectividad y precisamente nacemos no para despertar conciencias ni mucho menos, sino para evidenciar todas las cosas que están pasando y que no queden ahí en el letargo cuando nos las cuelan. No puedes llevarte las manos a la cabeza de que cobras una mierda si no exiges lo que te corresponde. Estamos saliendo mejores en el sentido de que las personas que nos acompañan están diciendo “pues gracias a vosotras me he metido en una asociación vecinal” o así. Y con que sean dos personas, estamos con una sonrisa.

-Habláis de la sed más allá de la última hora ¿Buscaba el público algo más distendido? No sé si buscabais algún referente anterior a los programas que analizan la actualidad ahora en la televisión.

-Estaba ideado para ser un podcast y no sabemos el recorrido que tendrá en otros formatos. No tenemos ninguna referencia, es el análisis. Porque Nerea y yo somos muy chapas y podernos sentar y hablar de libros de trabajos, amores líquidos y la falta de compromiso, del capitalismo.. pero no desde un elitismo, desde nuestra propia curiosidad. Nos rodeamos de invitados para hablar de temas como los algoritmos y de cómo nos tienen vigilados con aplicaciones como la de la regla. Es todo loquísimo.

-¿Y esto en qué se traduce?

-Sencillamente voy a seguir viviendo mi vida porque yo al leviatán del capitalismo no le voy a poder hacer un pulso pero al menos saber que estoy consumiendo un mineral extraído por niños de 76 años y ya me seguiré haciendo el eyeliner. Hay ciertos disentimientos en el mundo del feminismo. Estamos aquí cortándonos las puntas por las mujeres de Irán cuando nos la sudan las mujeres de Huelva a las que violan en invernaderos. Haz la lectura, pero haz la lectura completa.

-Da la sensación que después de la pandemia todo el mundo se abrió un canal de Twitch o un podcast. ¿Existe una burbuja?

-Es un formato que nunca ha dejado de existir, ya venía de los podcasts de la radio. Twitch no deja de ser televisión pero llevado a otro escenario. El lenguaje audiovisual se ha visto precedido y continuado por las nuevas plataformas, que ya no son tan nuevas que llevan 40 años.

-¿Perdurarán o es una moda pasajera?

-¿Han venido para quedarse? Por supuesto ¿Muchas de ellas fracasarán? También. ¿Algunas que eran transversales pasarán de un espacio a los otros? Afirmativo. No creo ni muchísimo menos que los podcasts vayan a desaparecer, lo que pasa es que ahora están como de moda. Cuando hay verdad, te apetece contar las cosas o juntarte con tu colega, salen. Y la gente que lo haya hecho por mero business se irá a otra cosa.

-Se han concentrado al mismo tiempo ejemplos como el vuestro, Estirando el Chicle llenando el WiZink, Henar Álvarez en Buenismo Bien...¿está la comedia femenina o estas comunicadoras en su edad de oro?

-Hay que empezar a dejar de distinguir comedia y comedia femenina, como si la generalista fuera la masculina. Lo que hemos hecho es buscar nuestros propios espacios y si no, generárnoslos. Es gente que no le han regalado nada. Creo que no es una edad de oro, llevamos currando mucho tiempo, Henar Carolina... no se han caído de la nada, es progresivo, luchado, peleado. Y cuando detectas un poco las cuestiones de la industria te sientes empoderada y crees que hay una audiencia que te va a avalar en tu decisión.

-Tu caso quizás es distinto al de otras redacciones o platós porque siempre has hecho gala de que vienes desde abajo. Has currado en cadenas de comida rápida antes de empezar a ser famosa por tus vídeos. ¿Crees que es una visión necesaria en el sector?

Por supuesto, he sido más años camarera que abogada, comunicadora o influencer. Te ubica en unas realidades en la que has podido tener, si tienes un mínimo de olfato o sensibilidad, problemáticas que no te alejan de la realidad. Si de 50 personas en una plantilla, 47 eran migrantes, te enteras de sus problemas. Te acerca muchísimo más y te aproxima saber lo que está pasando en la calle. Siempre es insuficiente, porque yo te estoy hablando desde el puto Madrid de mierda, que más que yo no lo odia nadie y como madrileña te lo digo. Y mi colega de Granada me puede decir que no sé lo que se está cociendo en el sur. Y que cuando aquí se habla de droga, no es como se puede hablar en Madrid.

-Eres la cabeza visible de la apuesta de TVE por Play Z para captar a los más jóvenes. Hay algunas críticas por los contenidos, pero están marcando la agenda en redes. ¿Crees que está funcionando y se está rescatando a ese público?

El formato está funcionando, desearíamos que tuviese más empuje y mucha mayor audiencia, aunque la que tenemos es bastante y tiene un impacto social evidente. Estamos en el medio en el que estamos, hay que ser digitales y aspiramos en un momento determinado a dar el salto a otros espacios. Yo creo que las realidades que se plantean, aunque vayan con el código Gen Z y dirigido a jóvenes, es absolutamente transversal y puede tener un interés para otras audiencias, se están planteando cosas que tienen que estar en el debate público: LGTBIfobia, aborto..¡hasta militares, toros!! Es que tienes de todo, ni siquiera que parezca una cosa woke alejada. Hablamos de barrios, de su gente.

-¿Y cómo justifican las críticas por algunos de los invitados que llevan?

-Se acogen perfiles que tengan un contacto con la realidad que creo que es lo que se tiene que hacer desde la comunicación. Yo pongo aquí el foco pero cedo el espacio a las personas que tienen esa experiencia porque son las que pueden aportar valor y verdad. E interpretar que necesidades tenemos, porque de otra forma es solamente elucubrar. Porque cuando veo a cinco señores de 1902 hablando de lo que necesitan las tías o las personas migrantes con una absoluta mirada de zoológico yo interpreto “tú lo que eres es un necio” y para tener de la idea de las cosas hace falta rodearse de los testimonios.

-¿Y cómo afrontas el hecho de estar siempre bajo la lupa, a nivel profesional y personal?

-A mí me da igual. No me importa porque para esta profesión te tiene que apetecer y tienes que valer. Te pueden dar bajones, pero no puede ser a la mínima de cambio porque sino se te puede atascar y ser un suplicio. Yo la he elegido, me siento absolutamente privilegiada de poderla desempañar y lo único que quiero hacer es seguir teniendo ese espacio. Te diré que me cuesta trabajos, publicidades, nóminas...porque en muchos sitios no te quieren.

-Sin embargo, no ha renunciado a sus ideas o postulados.

Yo creo que hay que ir con la verdad por delante y con lo que uno cree. Y yo creo que hay que limar las desigualdades y lo llevo haciendo desde que no era influencer, con 16 años que empecé a tener conciencia de clase. Y aunque tenga más dinero y me pueda permitir irme en AVE en vez de en autobús, seguiré luchando por las cosas que de verdad importan. Y ahora tengo un foco y tengo la opción de utilizarlo. Y al que le interese que lo escuche y al que no, no. La democratización de las redes nos lleva a que podamos tener espacio todos.

-Actuáis en Vigo en su “fin de semana grande” con el encendido de las Luces y a escaso metros del árbol de Navidad. ¿Veremos algún guiño?

-La verdad no me esperaba este recibimiento por parte del ayuntamiento (risas). Algún chiste haremos de que nos están alterando los ritmos circadianos con que todo el rato es de día. Pero el show está cerrado con sus buenos chistes nacionales y os animamos a que vengáis a ellos.