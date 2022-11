La melancolía rasgada de Alice Wonder recala en Vigo con un directo especial: un acústico en el hall del Teatro Afundación. La joven –que actuó en el homenaje de Estado a las víctimas del COVID en julio– se ha convertido en un exponente de la música alternativa española con sus letras llenas de emoción, dolor y un claro mensaje que se vislumbra en su limpia música.

–Presenta su último disco “Que se joda todo lo demás” con un concierto en acústico. ¿Qué o cuáles son los sentimiento que busca en él y en el público?

–Buscar busco poco, más bien disfrutar del momento. Creo que es un concierto no sé si diferente, pero arriesga con la intensidad y la nostalgia como puntos fuertes, que al principio puede parecer que da pereza, pero luego te das cuenta de que ambas están tanto en los temas más tranquilos como en los rabiosos. Hago un análisis de las emociones que tenemos cada uno e interactúo así con la gente. Hay momentos emotivos y de romper el hielo con la forma de ser que tengo más bien vacilona. Será un concierto interesante y completo.

–Los conciertos en los últimos años han estado bajo mínimos, ¿se imaginaría poder transmitir su música sin los conciertos, sin el feedback del público?

–Por una parte sí, porque anteriormente hacía mi música sin que hubiera público que la escuchara. Pero es verdad que si te quieres dedicar a ello necesitas el feedback de la gente. Tengo bastante suerte de que aunque mi música no es fácil de digerir de primeras, la gente lo ha entendido y conecta con ella de una forma muy bonita. La pandemia fue un punto de inflexión para muchos artistas y yo tenía el temor de quedarme atrás y no transmitir lo suficiente como para no ser olvidada, pero no haberlo sido me da una energía especial para tirar muchos años más.

–Este verano fue el bum de los festivales. ¿Alice Wonder es más de llenar festivales o de llenas salas y teatros como aquí en Vigo?

–Soy más de grandes salas o teatros que de grandes festivales. Un gran festival es muy tentador y muy apetecible y es un mundo que me encanta, sientes una energía abrumadora, pero es cierto que en una sala o teatro puedes hacer el show tal cual lo quieres. Para mí eso es lo importante, y más cuando una quiere mostrar en un concierto un viaje sensorial, eso no se consigue tan fácilmente en un festival.

–Es una de las artistas seleccionadas para participar en el Benidorm Fest, y por lo tanto, representar a España en Eurovisión. ¿Qué le motivó a presentarse?

– La verdad es que no lo veía nada cuando me lo ofrecieron. Mi equipo me lo planteó como una oportunidad diferente y al final me pareció interesante hacerlo.

–En su caso, no necesitó de este trampolín para darse a conocer en la industria musical...

– Claro, yo creo que obviamente no lo hubiera aceptado ni tan siquiera el año pasado ni mucho menos los anteriores. Siento que mi carrera está en un punto que vale por si sola y que tiene un peso y una historia detrás. Hago sold out en muchas ciudades. La gente ya sabe quién soy y mi personalidad, entonces ahora me parece un buen momento para coger ese escenario que de primeras me parecería fuera de mi onda o estética. Lo que al principio veía como un problema ahora lo veo como una suerte. Es un reto para darle la vuelta a ese escenario televisivo y hacerlo más artístico, sin quitar valor al resto de artistas.