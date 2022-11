Los alquileres tocan techo y fuerzan las primeras bajadas de precios en la ciudad

Los precios de los alquileres en Vigo siguen completamente desbocados e inaccesibles para buena parte de la ciudadanía, especialmente para los jóvenes que se quieren independizar. Rentar un estudio de poco más de treinta metros por menos de cuatrocientos euros es una misión imposible y encontrar en los portales inmobiliarios un apartamento de dos habitaciones para una pareja con un hijo por debajo de los setecientos euros es una tarea también arduo complicada. El mercado se está empezando a encontrar con una realidad: hay pisos, especialmente en los barrios, que llevan meses vacíos porque nadie se interesa por ellos debido a su elevado precio.

La situación económica actual, causada por la inflación, provoca que muchas personas no puedan destinar prácticamente la mitad de su sueldo al pago de la vivienda. Y hay propietarios que están empezando a tomar medidas para evitar tener sus apartamentos vacíos. Y la forma más fácil, es bajando los precios.

En algunos casos, haciendo descuentos muy agresivos. Es el caso de algunas viviendas de Torrecedeira, Lavadores, Travesía de Vigo o Ramón Nieto, donde dueños de pisos han hecho rebajas muy contundentes para atraer inquilinos. Sin ir más lejos, un piso de unos cien metros cuadrados en Torrecedeira que estaba a un precio mensual de más de ochocientos euros, que llevaba meses sin apenas recibir interés alguno, fue rebajado a seiscientos euros. En dos días, el apartamento estaba alquilado después de que la inmobiliaria correspondiente recibiese decenas de llamadas de personas interesadas. Es decir, todo apunta a que los precios están ya tocando techo y hay dueños que se dan cuenta de la necesidad de empezar a disminuirlos.

Solo hay que darse un paseo por portales inmobiliarios online como Idealista o Fotocasa para fijarse en que varios pisos de Vigo se están ofertando ahora mismo con varios descuentos. Hay que tener en cuenta que la bajada de precios se está dando en casos puntuales, y no en el centro. Es decir, no es todavía algo generalizado y por ejemplo en el entorno del Arenal o en Plaza de España los alquileres siguen disparados.

“En mi caso he decidido rebajar el apartamento en unos cien euros mensuales. Al final tener un piso vacío es un gran gasto, y también hay que tener en cuenta que en una situación de crisis como la actual hay gente que no puede afrontar precios como los de hasta ahora. El apartamento llevaba varias semanas por setecientos euros en varias inmobiliarias y no recibía apenas visitas, ahora con esta simple rebaja ya hemos tenido muchas llamadas y confiamos en alquilarlo en los próximos días, hay varias personas interesadas”, asegura el dueño de un apartamento de Travesía de Vigo, una de las calles más residenciales de la ciudad y donde suele haber disponibles bastantes inmuebles para alquilar.

Habrá que estar atentos si los descensos en los precios se convierte en una tendencia o simplemente en un fenómeno puntual achacable a las dificultades que están teniendo muchas personas para acceder a una vivienda. Porque hay que recordar que entrar en un piso de alquiler se ha convertido en los últimos tiempos en algo muy costoso debido al desembolso inicial necesario y los requisitos que exigen los propietarios a los inquilinos.

Los dueños de los pisos, en la actualidad, piden un mes por adelantado, y en algunos casos, en Vigo, están pidiendo incluso tres meses de fianza, a lo que habría que sumar otras cantidades como el seguro de impago, que se abona en muchos alquileres. Es decir, para entrar en un piso que cuesta seiscientos euros de alquiler, hay que pagar 2.400 euros por adelantado.

El ladrillo se recupera: casi 300 nuevas licencias en solo un año

El ladrillo se ha ido recuperando en la ciudad, especialmente después del parón sufrido por la pandemia. Solo hay que comparar las cifras de construcción entre los dos últimos ejercicios. Mientras en 2020 solo se emitieron 180 licencias de obra, en 2021 esa cifra creció hasta los 297, un incremento del 62% que confirma el renacimiento inmobiliario de Vigo. Porque además, según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), la gran mayoría de licencias se destinó para dar luz verde a la construcción de inmuebles de nueva planta (189). El resto se corresponden con permisos otorgados para rehabilitaciones en edificios, viviendas, y también para locales comerciales.

Estos datos certifican la recuperación del sector en Vigo, incluso durante unos meses convulsos debido a la crisis económica mundial vivida durante los últimos meses por múltiples factores y que ha derivado en un aumento enorme de los costes de los materiales de construcción.