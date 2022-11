Los dueños de los pisos del Bahía piden una reunión con el nuevo propietario del hotel

Decir que el hotel Bahía de Vigo es un hogar escapa del sentido figurado o la publicidad. Y es que una de sus singularidades es, precisamente, que a lo largo de sus 17 plantas conviven no solo habitaciones para hospedaje, sino también viviendas particulares. En concreto son cerca de 40-50 vecinos los que residen en sus 30 apartamentos privados, que fueron ya construidos y definidos así desde sus inicios. Es más, la propia gerencia del hotel, es la que ostenta actualmente la presidencia de la comunidad. La compra del edificio por parte del empresario compostelano Rafael Ferreiro –dueño de los hoteles Compostela y Gelmírez en Santiago y del Riazor en A Coruña– cogió de sorpresa a los propietarios de estas viviendas, que aseguraban ayer a este periódico desconocer la venta.

Afectación de la compra

Por esta situación, algunos de estos dueños pedirán mantener una reunión con el grupo compostelano para conocer los proyectos que tienen para el hotel y si esta operación afectará de alguna manera a estas viviendas. “En principio a nosotros no nos tendría que afectar, pero sí nos gustaría saber qué proyectos o ideas tienen para el hotel. Especialmente en lo relativo a la reforma de la fachada. Con el dueño actual, César Ballesteros, ya habíamos llegado a un acuerdo por el que ellos acometerían la reforma de la fachada. Creemos que la nueva dirección seguirá con un proyecto paralelo pero no sabemos plazos, si se cerrará el hotel o no, etc.”, explicaba ayer a FARO una de estas propietarias de viviendas en el hotel Bahía.

Lo que sin duda coinciden es en aplaudir y mostrar su favor de este desarrollo integral en el hotel, que supondrá también una revalorización en sus apartamentos.

Estética sobria y blanca

Como explicaba esta vecina, la todavía actual gerencia del hotel había desarrollado un proyecto de reforma que, previsiblemente será continuada por el grupo de Ferreiro, si bien siguiendo la línea y estética de sus otros hoteles. Tanto la reforma realizada en el Riazor como en el Gelmírez, predomina la sobriedad y el blanco, único color que se deja ver en ambas fachadas.

Tras ser sometido hace tan solo un año a una auditoría para conocer su valor, los actuales dueños del Bahía optaron por vender buena parte de su paquete accionarial al grupo de Rafael Ferreiro, que desembarca así en Vigo. Se desconoce todavía el importe de esta compraventa pero sí que la motivación económica no estaría detrás de la operación, sino problemas o cuestiones generacionales que complicarían el traspaso de las acciones.

Fuentes consultadas por este periódico afirmaban que la idea inicial del grupo pasa por un desarrollo integral del mismo para su rejuvenecimiento. También trasladarían su intención de mantener los actuales puestos de trabajo así como los servicios del hotel, que además de habitaciones de hospedaje cuentan también con apartamentos y estudios para alquilar. En total, suman 91 habitaciones.

El grupo empresarial llegó a invertir en la reforma del Hotel Riazor 3,6 millones de euros para convertirlo en un hotel de 4 estrellas, por lo que se espera que uno de los objetivos de esta reforma sea subir al Bahía de categoría, que actualmente ostenta cuatro estrellas.