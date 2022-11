Adiós a Santiago Montes, maestro pintor de varias generaciones

Tengo una foto en mi poder que me envió ayer mismo el pintor Secundino Diz, pero que también me podía mandar su colega José María Barreiro porque representa un momento importante, de transición, del mundo artístico de Vigo. En ella posan en 1969 ante el bar Eligio una serie de artistas en la primera de las Exposiciones al Aire Libre de la Plaza de la Princesa, que, celebradas desde ese año hasta 1975 y organizadas por los propios artistas, supusieron el caldo de cultivo de la vanguardia del arte no sé si gallego pero seguro que vigués. En la foto está gente como Mantecón, Sevillano, Lodeiro, Pousa, Antonio Quesada (ya fallecidos), José María Barreiro, Diz y algún otro que no reconozco, pero sí al pintor vigués Santiago Montes, que se nos fue uno de estos días a los 83 años. ¡Qué momento tan importante de la vida artística de Vigo, que hoy traemos a colación precisamente para honrar la memoria de Montes, último fallecido de esta generacion! Yo nunca tuve ocasión de conocerle a fondo pero sé que fue un gran dibujante que pasó por el postimpresionismo figurativo y el abstracto al que no olvidan como maestro varias generaciones de alumnos. Aunque hace poco vimos una muestra suya, no fue hombre de muchas exposiciones. De natural tranquilo y vida discreta, de poco ruido, temperamento melancólico, muy entregado a su trabajo, le gustaba pasear por su ciudad y, aunque no era especialmente extrovertido, sí muy querido por sus amigos, con los que se entregaba a largas parrafadas cuando se encontraban. Falleció uno de los últimos pintores de una generación de ruptura: la de los años 60. Recordamos su expo “Rara avis de 2019” en el Marco de Vigo. Queda en la memoria.

Escapada a Zamora con cena en el Cuzeo y visita a Ruth Matilda Pero la vida sigue y hay que hablar de sus placeres. El sábado, al tiempo en que se entregaban los Premios Xerais en Vigo a María Solar, Rocío Leira y Anxo Iglesias, uno viajaba hacia Zamora en plan week end. Para la cena, mi colega Paco García y su amada y amorosa partenaire, Isabel García, nos descubrieron en la Rúa de los Francos, en pleno barrio viejo peatonal, un restaurante que recomiendo vivamente a cualquier vigués de buen gusto: el Cuzeo, con platos locales, setas en temporada y, sobre todo, elaboraciones en torno a la caza. ¡Qué garbanzos con boletus, qué mollejas de ternera con gambas...! De algo le sirve al joven propietario haber trabajado en el Lera de Castroverde. El domingo, mientras melómanos vigueses se despepitaban de placer buscando rarezas en la feria del disco del hotel NH, uno visitaba en el Museo Antropológico de Zamora una exposición de la Fotógrafa Ruth Matilda Anderson sobre estas tierras. Yo guardaba en mi memoria la exposición en Vigo con las imágenes que en 1924 tomó en Galicia pero éstas de su recorrido por la provincia de Zamora no tienen desperdicio.