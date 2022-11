Río Lagares, una ventana al paisaje de Xavier Queipo y Cé Tomé

¡Qué buen rollo que desde octubre tengamos en Vigo un nuevo espacio cultural promovido y gestionado por el escritor (y biólogo) Xavier Queipo y el músico y artista plástico vigués Cé Tomé! Conozco y aprecio desde los años 80 tanto a Cé Tomé como a su obra, aquellos tiempos en que pinchaba en el 7-4 como un adelantado a ese emporio de los DJ que vino después; supe luego un poco a las bravas de su evolución como tal bajo el apodo de Mr. Choco, su vanguardista obra discográfica, alguna exposición de collage sobre madera o fotografía suya que visité como Caso cerrado, su estancia en Bruselas... incluso tropecé con él por el Bowery de New York creo que en los 90 y nos hicimos unas risas. A Xavier Queipo, santiagués pero vigués de adopción, me lo presentó una vez, de paso, ante la iglesia Colegiata; supe de su trabajo para la Comunidad Europea en Bruselas durante 31 años pero, aunque coincidimos en antecedentes “ultramarinos”, nunca tuve ocasión de conocerle en vivo y en directo, salvo por su rica trayectoria literaria. Ahora estoy leyendo un delicioso librillo último de su autoría, La otra vida (Ézaro editorial) que lo sitúa en su pasado infantil y adolescente a base de recuerdos fragmentarios. El mismo planteamiento del aquel Tal como éramos que escribió Susana Fortes, a la que, por cierto, presentaré el día 30 en Club FARO. Y hoy aplaudimos ese nuevo espacio que montaron en Falperra, 16, Río Lagares, donde el jueves a las 20 Modulador de Ondas presenta disco: Emisión elctrónica.

Y reabre la Fundición Nautilus con Sagar, hijo de Xosé Guillermo

Río Lagares, el local inaugurado en octubre por Xavier Queipo y Cé Tomé, tanto monta en sus dos plantas por la venta de libros y discos singulares como monta tanto por actos culturales diversos, pero en septiembre se abrió otro en Torrecedeira, 30, que a mí me trae memoria vivida: la Nautilus. Yo escribí de esa “fundición” , de sus imaginativos actos en Vigo y de su apoderado principal, el pintor Xosé Guillermo, desde que abrió en los albores de los 90, con nombres como el escultor Jandro, el poeta Carlos Oroza, el músico Cuchús Pimentel o el mismo Nacho Otero. (fallecido como Oroza). ¡Cuántos recuerdos personales tengo de todos! Ahora es el hijo de Xosé Guillermo, Sagar, a quien conocí cuando aún no sabía hablar, el que mantuvo esa idea y reabre aquel local, que yo visité muchas veces liado por su padre en Manuel Núñez hace más de dos décadas, en la calle Torrecedeira. Sagar es tan buen músico como mal relaciones públicas (lo contrario de su padre en esto pero no en el talante artístico) y ahora mantiene su estela aunque a su modo, estrenando local con clases de baile y yoga, mercadillo los segundos domingos de cada mes y ofertando su espacio para artistas.