Una sentencia de Vigo sobre radares minora multas de tráfico en otros puntos de España

Hay sentencias que tienen un recorrido que va bastante más allá del caso concreto al que se refieren. La identificada con el número 263/2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo es una de ellas. Ese fallo firme, dictado en diciembre de 2018 por el magistrado Marcos Amboage López, estimó el recurso presentado por un conductor al que le habían impuesto una multa de 300 euros, con detracción de dos puntos del carné de conducir, tras ser sorprendido por un radar circulando a 71 kilómetros por hora en un tramo de la carretera PO-325 donde el límite estaba fijado en 50. El juez anuló parcialmente dicha sanción, reduciéndola a 100 euros y, además, sin retirada de puntos. El motivo, que no se había aplicado el margen de error máximo en dicho aparato, por lo que la velocidad a tener en cuenta a efectos sancionadores no era la de 71 que indicaba Tráfico, sino que debía situarse en 66 km/h. Pues bien, ese criterio era acogido apenas un mes después por un juzgado de la misma materia de Pontevedra y, desde entonces, ha aparecido citado en otras resoluciones en las que, igual que ocurrió con el protagonista de la sentencia viguesa, los recurrentes se han visto beneficiados con una minoración de las multas que se le habían notificado por conducir con exceso de velocidad. Juzgados de Ceuta o de Logroño han acogido y siguen acogiendo esa doctrina.

Lo que dictaminó en juez vigués en dicha sentencia era que, para conocer la “velocidad real” a la que circulaba el demandante, se debía aplicar una variación de +- 5 km/h sobre la detectada por el cinemómetro en concepto de margen de error. Y que en virtud del principio sancionador "in dubio pro reo", había que atender al límite mínimo de dicho arco de velocidades. Es decir, había que restarle esos 5 km/h a los 71 que se reflejaban en la multa impuesta.

El criterio a seguir

Semanas después, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra, el 1, concluía que la doctrina emitida en esa sentencia de Vigo era el “criterio correcto” a seguir, en un momento en el que judicialmente había resoluciones dispares sobre la cuestión. Si el juzgado vigués consideraba que la velocidad detectada por el radar debía corregirse “siempre a la baja” aplicando los máximos márgenes de error admisibles establecidos para dichos aparatos, otros tribunales apostaban por corregir también la velocidad pero aplicando un criterio distinto y otros magistrados, al contrario, daban la razón a la Administración del Estado concluyendo que no había necesidad de aplicar índice corrector alguno a la velocidad reflejada por los cinemómetros.

A día de hoy la sentencia de Vigo y la posterior de Pontevedra siguen siendo de aplicación en resoluciones sobre esta materia. Las sentencias más recientes son de este pasado octubre del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Logroño, que igual que otra sala de idéntica especialidad de dicha ciudad las cita con habitualidad en sus fallos a la hora de aplicar dichos márgenes de error y reducir las multas de tráfico de los recurrentes. La última acogió la demanda de un conductor de un turismo sorprendido a 125 km/h en punto de la carretera N-232 en el que debía ir a 90. Aplicando el margen de error a la baja, la multa de 300 euros quedó fijada en 100. Otro fallo también reciente reduce de 400 a 300 la sanción a un automovilista que iba a 173 km/h por un vial limitado a 120. El motivo, el mismo, la falta de aplicación del margen de error que debe tenerse en cuenta.

Interpretación “correcta”

Otra sentencia de 2021 de un tribunal de Ceuta abordó el caso de una sanción de 300 euros impuesta a un conductor por la Jefatura Provincial de Sevilla. Y en la fundamentación de la misma, el magistrado citó el fallo de Vigo de diciembre de 2018, resolución que indica que “la correcta interpretación de la norma sancionadora supone que la infracción se comete cuando con la velocidad real a la que se circula no se respetan los límites reglamentariamente establecidos”. Y el registro de velocidad que arroja el radar no es el mismo que el “real” porque los valores de estos aparatos no son “exactos”. El cinemómetro, se argumenta, es “fiable” pero no es “falible” y no se puede “prescindir” de los márgenes de error inherentes a dichas mediciones.