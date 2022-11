El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha reconocido que este pasado fin de semana el servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo vivió momentos "concurridos" al igual que ocurrió en otras ocasiones este mismo mes, aunque en la actualidad ya dispone de un servicio de triaje las 24 horas para establecer la prioridad de atención de los más pequeños dependiendo de la gravedad y no del orden de llegada.

No lo definieron así los profesionales sanitarios que este pasado domingo sufrieron esa sobrecarga asistencial. Como adelantó FARO ayer, este departamento del centro hospitalario vigués volvió a vivir otro fin de semana “caótico”, sumando más de 500 atenciones en tan solo dos jornadas y esperas de hasta tres horas para los casos menos graves y con 45 minutos de retraso en el triaje.

Profesionales denunciaron a última hora de la tarde que, a las 20.15 horas, los pacientes que habían llegado a las 17.00 horas todavía estaban sin atender y hasta esa hora habían pasado por el servicio 184 niños. El día anterior, fueron 248.

La jefa del Servicio de Pediatría de Vigo, Ana Concheiro, ha explicado que este año el aumento de casos de virus respiratorios en niños se ha dado antes de lo habitual, ya que se empezaron a detectar a finales de septiembre, pese a que solían ocurrir a mediados de octubre o principios de noviembre.

Según ha indicado, los lactantes de corta edad siempre son los más afectados. Sin embargo, este año se ha notado un aumento de niños de 2 y 3 años con estas patologías. A su juicio, se debe a que se trata de infantes que durante la pandemia, por las medidas de protección, no se han infectado de ciertos virus como el VSR, por lo que ahora están en contacto con él por primera vez y enferman. "Al no estar expuestos al virus, están sufriendo ahora la primera infección. De haberse infectado a los seis o siete meses de edad, ahora ya tendrían algo de defensas. Pero no es así, por lo que la infección les afecta mucho más e infectan a sus hermanos pequeños lactantes", ha añadido Concheiro, quien ha pedido a las familias que procuren que los más pequeños no estén en contacto con multitud de personas.

No acudir con patologías menores

Preguntada sobre si es necesario solicitar a la población que no se desplace hasta las urgencias hospitalarias, ella ha explicado que la "presión asistencial fuerte" es debido a que hay muchas infecciones y se están hospitalizando de media unos 15 o 16 niños al día, por lo que en la mayoría de los casos está "plenamente justificado" que acudiesen a urgencias. Aún así, sí ha recomendado a personas con "patologías menores" que no acudan, ya que al ser un lugar concurrido hay posibilidades de estar en contacto con algún virus respiratorio y ser un foco de infección.

Niegan el "colapso"

La semana pasada en Vigo el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, negó la situación de "colapso" del servicio de emergencias del Álvaro Cunqueiro.

"Usar la palabra colapso es una palabra muy fuerte para una situación que no es de colapso. Colapso es cuando algo deja de funcionar y afortunadamente las urgencias en Vigo no han dejado de funcionar", señaló en declaraciones a los medios de comunicación Comesaña, quien también destacó que "es cierto que hay una mayor afluencia de pacientes, niños en este caso".

El responsable de Sanidade recalcó que "la situación puede volver a repetirse dado el momento del año actual" no sin antes mandar un mensaje de calma a la población. "Nuestros pequeños van a ser bien atendidos y recibirán la mejor atención pediátrica posible", insistió Comesaña.

Medidas que Satse niega

Para hacer frente a esta situación, Comesaña declaró que el "Área Sanitaria de Vigo ya está tomando medidas". Entre ellas, están la habilitación de más espacios de espera, el refuerzo del personal con cuatro nuevas enfermeras y un servicio de triaje (valoración de los pacientes) las 24 horas del día. Sin embargo, para el sindicato de enfermeras Satse, la situación en el servicio de urgencias de pediatría del Álvaro Cunqueiro "sigue sin cambios". "El volumen es importante como lo era días atrás y el refuerzo es insuficiente", señalaba la secretaria general autonómica de Satse, Malules Carbajo.

Para solucionar la situación, Satse considera que debe haber un aumento de personal en las carteleras, que estas sean estables y que estén bien dimensionadas para que, en caso de un nuevo pico, se pueda hacer frente. "La contratación en función de los picos es pan para hoy hambre para mañana. El servicio de urgencias de pediatría del Cunqueiro necesita cuatro presencias más para hacer el triaje las 24 horas del día como quiere hacer el Sergas. El triaje solo se ha hecho en este servicio en lo que va de año en el turno de tarde y es necesario hacerlo también en el de la mañana y en el de la noche", ha criticado Carbajo.