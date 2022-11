Mujeres que dan voz a las palabras

Fue a raíz de la pandemia que constataron que en la ciudad muchas mujeres vivían en soledad, por lo que decidieron cambiar esta realidad tejiendo una red de compañerismo a través de la literatura, especialmente para hacer más llevaderos los sucesivos confinamientos. Se fijaban como objetivo la lectura de obras de escritoras gallegas y, en cuanto fue posible, empezaron a celebrar una serie de encuentros en los que incluso invitaban a las autoras para poder mantener con ellas un intercambio de impresiones alrededor de la palabra.

Ante la buena acogida y respuesta por parte de las escritoras, la asociación “Mulleres e Palabras”, integrada por casi una treintena de viguesas, retomó la presencialidad con una gran volumen de actividad, de manera que prácticamente cada 15 días celebran en su sede un encuentro con importantes autoras del panorama literario autonómico, no solo con el objetivo de dinamizar el sector cultural en la ciudad olívica, sino también para crear un espacio “cómodo” y cedérselo a las mujeres creadoras con el objetivo de que puedan dar visibilidad a su obra y debatir sobre ella.

Una de las últimas que ha visitado la sede de “Mulleres e Palabras” ha sido nada más y nada menos que la emblemática poeta y activista Luz Fandiño, quien a sus 91 años y recién galardonada con el Premio Ramón Piñeiro, relató a las asistentes sus vivencias durante la emigración, descubrió los primeros libros que empezó a leer y cómo empezó a escribir los suyos propios, en una charla en la que conquistó a toda la sala.

La presidenta de la asociación viguesa, Rosa María Chantada, señala que “aínda que agora tamén estamos abrindo as portas do noso local a outro tipo de artistas, como ilustradoras ou ceramistas, para que poidan presentar o seu proxecto, o feito de comezar as actividades arredor da palabra é porque somos conscientes de que as mulleres escritoras seguen tendo, a día de hoxe, moitas dificultades no seu camiño. Se nos fixamos, moitas escriben unha gran obra que resulta moi premiada e nunca máis volven escribir, algo acontece aí”, a lo que añade que, por otra parte, “cando chega o momento da promoción do libro, non se respectan os horarios para a conciliación e en moitas ocasións non se ten en conta tampouco o eido profesional, co cal se ven obrigadas a escoller entre un mundo e outro. Nós pensamos que a igualdade real pasa polo asociacionismo de mulleres, ese é un dos pilares fundamentais e onde o noso colectivo pode intervir, para que poidamos ter voz”.

Por la sede de “Mulleres e Palabras” han pasado hasta la fecha una larga lista de autoras de la talla de Marilar Aleixandre, recién galardonada con el Premio Nacional de Narrativa por “As malas mulleres”, o María Reimóndez, Eva Mejuto, Xulia Alonso, Emma Pedreira, Alba Pedrosa o Eva Moreda, entre otras.

Cesta cultural

Con el objetivo de recaudar fondos para sufragar los gastos de la sede de la asociación, “Mulleres e Palabras” presentó esta misma semana una cesta “cargada de cultura” valorada en más de 600 euros, dotada con aportaciones de escritoras y artistas gallegas, y han puesto a la venta rifas con un coste de tres euros para optar a ella.

Desde ilustraciones de artistas como Abi Castillo o Belén Diz, pasando por libros de Berta Dávila, Inma López Silva, Eva Mejuto, María Xosé Queizán, Xulia Alonso o Miriam Couceiro, entre otras, a dos desayunos de Outro Conto, dos entradas de la Sala Ártika, pendientes de Loló diseños, un CD de Rebeca Lane y otros complementos promocionales del colectivo vigués, la cesta cultural permanecerá expuesta en la librería Cartabón, en donde ya se pueden adquirir las rifas además de en A Morada, hasta el próximo 20 de diciembre, jornada en la que se realizará el sorteo presencial en el propio establecimiento.