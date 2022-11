Pisos “fantasma” o que no son suyos: así actúan los estafadores de los alquileres

El “ciberfraude” no da tregua. En 2021 dio lugar a casi un millar de procedimientos judiciales en Vigo y en el resto de la provincia de Pontevedra. Hay timos de todo tipo y, entre ellos, en los últimos años han aflorado también los relacionados con el alquiler de viviendas. Detrás de ellos muchas veces hay avezados estafadores que publican sus anuncios en conocidas páginas web ofreciendo pisos que en realidad no existen o que, simplemente, ni son suyos ni tienen el permiso de los propietarios para sacarlos al mercado. Si el gancho funciona y las confiadas víctimas les entregan lo que les piden en concepto de reserva, fianza o seguro, se hacen con un botín con el que, en numerosas ocasiones, ya no vuelven a dar señales de vida. No siempre es posible, pero muchos casos acaban resueltos policialmente y encaminados de cara a juicio. Precisamente, en relación con estos fraudes inmobiliarios, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acaba de emitir dos sentencias condenatorias que ejemplifican a la perfección como actúan los estafadores.

En uno de estos casos recientemente sentenciados el estafador se valió del conocido portal Fotocasa para cometer los hechos. En dicha web publicó un anuncio en el que ofrecía para alquiler una casa reformada en la parroquia viguesa de Matamá. Un potencial cliente vio las fotos y contactó con el hoy ya condenado. Se vieron en un centro comercial vigués y el interesado, convencido de la fiabilidad del anuncio, le entregó 450 euros como fianza y reserva. El arrendatario le contó que la vivienda había pertenecido a su madre y quedaron en volver a encontrarse en unos días para visitar la casa. Y ahí fue donde surgieron los problemas, porque el estafador no apareció en esa cita, empezó a dar largas y excusas a la víctima y finalmente cortó el contacto. En realidad, como pudo averiguar la Policía Nacional una vez denunciados los hechos, la casa del anuncio ni estaba en Matamá ni pertenecía al anunciante ni a su madre. Era, refiere la sentencia, “una propiedad inexistente”. Lo que había hecho el timador fue simplemente copiar las imágenes de otra vivienda que ofertaba lícitamente una inmobiliaria y que estaba bastante lejos de Vigo, a casi dos horas en coche, ya que se trataba de una propiedad ubicada en la localidad coruñesa de Camariñas. Para la Audiencia de Vigo, este caso es un claro delito de estafa ya que el autor de los hechos “simuló” a través de un anuncio “un propósito serio” de alquilar una vivienda de la que, sin embargo, “no tenía poder de disposición ni se encontraba en el lugar que refería”. Su único propósito fue el de “enriquecerse”, resumieron los magistrados en una sentencia de este pasado octubre que confirma los seis meses de prisión impuestos por el delito de estafa perpetrado. Con antecedentes Más elevada, de tres años, tres meses y un día de cárcel, es la pena que ha ratificado la misma sala con respecto a otra estafadora que, en este caso, ya acumulaba en su historial delictivo otras dos sentencias por hechos similares de 2017 y 2019. Lo que hizo la condenada fue contactar con dos mujeres que, a través de la web Milanuncios, buscaban una vivienda de alquiler. Les garantizó que ella podría ofrecerles un piso y, tras enseñarle uno, les dijo que el que les podía arrendar era otro similar de la sexta planta del mismo edificio. Las víctimas la creyeron y le entregaron 1.000 euros como reserva. Pero la cosa empezó a complicarse. “Al final no os puedo alquilar este piso”, les dijo. Pero, a cambio, les mostró otra casa. Las mujeres, de nuevo en la creencia de que todo era legal, le dieron en este caso 1.870 euros en concepto de depósito, fianza, primera mensualidad y seguro de impago. Lo cierto es que las inquilinas, tras pasar unos días en una apartamento vacacional a la espera de poder disponer de la vivienda que habían alquilado, llegaron a acomodarse en ese inmueble. La sorpresa vino cuando días después se presentó en la misma su verdadero dueño y les explicó que él no había autorizado a nadie a alquilar la propiedad. De hecho, no conocía de nada a la acusada, que no llegó a devolver en ningún momento el dinero que le entregaron las víctimas –una de las cuales falleció antes del juicio–, cuantías sobre las que ahora los magistrados, en una sentencia contra la que aún cabía recurso de casación, ordena su restitución. La inquilina insolvente que se buscó un falso marido No solo los arrendatarios son víctimas de las estafas. También los caseros. Otra sentencia que acaba de dictar la Audiencia de Vigo condena a una intermediaria y a una inquilina que engañaron a la dueña de un piso que exigía informes de solvencia económica. Usaron el DNI y las nóminas de trabajo de un hombre ajeno a la trama y otro, compinchado en el timo, se hizo pasar por él y por marido de la arrendataria. La propietaria alquiló el piso y pronto se encontró con impagos de la renta mensual. Todo acabó en un desahucio y en esta condena.