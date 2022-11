Libreros, los guardianes de la cultura

Perderse entre las baldas de las estanterías de una librería es, para muchas personas, una forma de encontrarse. Hay quienes pueden pasarse horas revisando títulos hasta encontrar aquel que buscan, algunos improvisan y se dejan sorprender, otros van a tiro fijo y otros simplemente se guían por las recomendaciones de su librero o librera de confianza.

Frente a una notable merma en la red librera estatal, Galicia lleva años consolidándose como la comunidad con mayor densidad de establecimientos libreros por cada 100.000 habitantes y, pese a que en Vigo el sector afirma que los índices de lectura continúan por debajo de la media, también reconocen que en los últimos años se ha recortado distancias y, paulatinamente, se va “mejorando”.

La ciudad olívica conmemoró ayer el Día de las Librerías con descuentos de hasta el 10%, con el objetivo de poner en valor el papel intermediario que juegan los vendedores de libros y que posibilitan el acercamiento entre escritores y lectores, además de reivindicar la librería como un espacio de importante convocatoria cultural y como puerta de entrada al conocimiento, pero también al disfrute.

Desde Librouro, así describe Xurxo Patiño esta jornada que, en su opinión, también contribuye a “facer unha festa arredor da librería, destacar o labor cultural e de espallamento do coñecemento na súa contorna, poñer en valor o papel das libreiras e libreiros nun momento previo ao Nadal, reforzando a imaxe da libraría como punto de referencia para os agasallos da campaña que se aveciña”.

A la hora de analizar si Vigo es una ciudad lectora o no, Patiño afirma que es “difícil” establecer una comparativa a pesar que las estadísticas revelan que está por debajo de la media, sin embargo, es optimista y señala que “pouco a pouco imos recortando distancias, malia que ao mellor non teñamos tanta tradición como outras cidades como Santiago, que historicamente estivo marcada pola vida universitaria. No caso de Vigo, foi unha cidade que medrou moito e moi rápido, principalmente con xente traballadora, polo que falta asumir ese pouso cultural, pero sen dúbida imos no bo camiño. O que si ten Vigo pendente é unha mellora na infraestrutura bibliotecaria”.

Este librero vigués también hace referencia a los lectores más pequeños y afirma que “aínda que digan os rapaces non len, eu cada vez vexo máis que non se perde a lectura na transición da infancia á vida adulta, sobre todo porque xa se perdeu aquela sensación da lectura como unha obriga escolar. Para a mocidade ten que ser unha forma de lecer, non unha imposición”.

En Versus, Sabela Martínez muestra una visión mucho más crítica con la conmemoración de la jornada, puesto que considera que “non ten moito sentido, porque para os lectores o día das librarías é cada día do ano e xa temos en abril o Día do Libro, cando o celebramos como agasallo, como obxecto compartido; esta xornada que se inventaron para min é algo artificial”. Asimismo, Martínez apunta que “Vigo non é unha cidade moi lectora” y se remite a las estadísticas y al número de librerías en la urbe olívica.

Para la responsable de la librería Versus es “complicado” articular un mecanismo que incremente esos índices de lectura bajos, pero tiene claro que “é un traballo de xeración en xeración e hai que comezar dende pequeniños”. Así, considera que hasta los 9 años, el libro tiene buena acogida porque todavía es visto como “xogo”, pero a partir de esa franja de edad, los posibles lectores y lectoras se pierden en el camino, en parte, por la influencia de las nuevas tecnologías.

En su caso, el público mayoritario es adulto y no hay un género más exitoso que otro, porque tal y como apunta, “somos unha libraría atípica, porque aquí triunfa o que nós recomendamos”.

Dentro de la red de librerías olívicas, en los últimos tiempos han ganado terreno las de segunda mano. Una de las más recientes es Re-Read y, desde allí, Carolina Garrido comenta que “siempre decimos que un libro nuevo es aquel que no has leído. Nuestra filosofía es la fomentar la lectura y la reutilización de los libros a un precio muy económico. Cuando llegas a nuestras librerías tienes la sensación de que son libros nuevos, están en muy buen estado y son libros que traen los vecinos, se paga un precio simbólico por ellos y se ponen a la venta por 3 euros un ejemplar, 5 euros dos o 10 euros más libros”. Lo más vendido es la narrativa y entre las estanterías de Re-Read se pueden encontrar libros de la década de los 90 en adelante, aunque también novedades.

Aprovechando la jornada, FARO lanzó la pregunta a estos tres libreros de qué lecturas recomendarían. Para los apasionados de la literatura destacaron por encima de otros títulos “La promesa”, de Damon Galgut, o “Personas decentes”, de Leonardo Padura, mientras que para aquellos no tan habituados a las páginas de los libros, se decantaron por “Stoner”, de John Williams; “Tostonazo”, de Santiago Lorenzo, o cualquier obra del escritor catalán Eduardo Mendoza.