Una fiesta de la palabra para poner en valor el papel de las mujeres gallegas en la literatura a lo largo de la historia y para reivindicar la necesidad de visibilizarlas. Fue así como la Diputación de Pontevedra conmemoró ayer en la ciudad de Vigo el primer aniversario del bautizado como “Manifesto de Soutomaior”, el documento que nació en una reunión en el Castillo de Soutomaior promovida por la institución provincial con el objetivo de sumar fuerzas y unificar las demandas de las escritoras, editoras y gestoras culturales, así como de todas aquellas mujeres vinculadas a la literatura en Galicia, para levantar la voz a favor de la igualdad en la escrita.

El acto, que tuvo lugar en la sede de la Diputación, fue presidido por la presidenta provincial, Carmela Silva, quien expresó su satisfacción por lograr reunir un año más tarde a las fundadoras del manifiesto y advirtió que “imos seguir dando pasos cara adiante para rachar coa discriminación que padecen as mulleres en todos os espazos, pero particularmente no mundo das letras, no que a situación é desalentadora”.

Al evento asistieron más de una docena de escritoras gallegas, entre las que destacaron Edurne Baines, Isabel Blanco, Mariana Carballal, Ana Figueiredo, Inma López Silva, Esperanza Mara, Silvia Penas, Arantxa Portabales o Rexina Vega, y también se sumaron otras profesionales de la palabra escrita, tales como Irene Silva, Xulia María Barros, María Varela, Clara Pino, Estefanía Cereijo, Iolanda Zúñiga o Sabela Hermida.

La sorpresa artística de la tarde fue la inauguración, en el exterior de la sede provincial, de un original banco de granito con forma de libro, elaborado por la Escuela de Cantería de la Diputación, que en los próximos días también será instalado en la entrada del Pazo Provincial de Pontevedra, y en el que figuran los nombres de las fundadoras del “Manifiesto de Soutomaior”. Asimismo, el banco también recoge las principales reivindicaciones de las profesionales, entre las que destaca la exigencia de incrementar la presencia de las autoras y editoras gallegas en el currículo escolar, en los jurados o en las propuestas de premios, entre otros.