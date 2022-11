La 1ª, en el Cunqueiro

Pero ¿tan enfermos estamos o es que nos ponemos enfermos por nada? Ayer a las 10 el hospital Álvaro Cunqueiro, al que fui por un trámite, parecía un campo de fútbol antes del partido. Me llevó mi dilecto José Manuel Morales y nos preguntamos cómo sobrevivían nuestros abuelos sin Servicio Público de Salud y cómo ahora parece que lo usamos hasta por un catarro. O eso, o estamos más enfermos, o es que somos más.

La segunda, en el Pallares con parada en Compostela

De vuelta, en la calle Venezuela raptamos de su imprenta a Alberto Millán para tomar un café y churros en la cafetería Pachá, por manos femeninas muy bien servida. Me despedí de esa tertulia tempranera para subir en taxi al Calvario (ya hablaré de Eduardo, el taxista, que hace triatlón de veteranos y gimnasia dentro del taxi) porque me esperaba Emily Boullosa en Dr. Carracido. Entramos en el bodegón Pallares los dos con el mismo objetivo, pedir la mano de Vicky, cocinera sin par de los platos de nuestras abuelas, pero siempre está casada y nos repudió como siempre, así que nos conformamos con una jarra de “bon viño da terra” y una tapa de fabada. A eso de la una y media, abandonado Boullosa y ya en el centro, hice parada en el Compostela para tomar el vino con los luminosos Juan Herrera y Otero Vich, periodista el primero y galeno el segundo, los dos de altitud reconocida en su profesión y luminosos en su conversación. Quedamos para una tras la leve operación con la que Herrera superará su caminar ahora renqueante, que sobrelleva con suma elegancia.

Y comida en el Marcos antes de la cena en El Sopapo

Y tras dejarlos con dolor, ya a las 2 me trasladé al otro lado de la Alameda porque en la jamonería Marco me esperaba el noble prócer de la moda Carlos López, cuyas colecciones de ropa infantil conocen muchos países de este mundo traidor, en que nada es verdad ni nada es mentira, y al que le han vuelto a liar con la presidencia de la asociación de moda infantil. Buen tajo de bacalao nos pusieron Marcos y Elsa (que yo conocí hace mucho en su restaurante de Nigrán, Doña Elsa) y un tinto portugués de merecido aplauso. Hablamos Carlos y un servidor de lo divino, de lo humano, incluso de lo que no puede hablarse pero siempre con su buen humor, y nos despedimos con la fraternidad que distingue nuestra relación. Ya avanzada la tarde quedé con la Lolailo, Loló Domínguez de cuna, con la que me fui a cenar a El Sopapo, donde Álex nos puso unas carrilleras de chupa de domine, tras lo que nos retiramos a nuestros cuarteles de invierno a horas muy honestas.