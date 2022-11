El viernes, música de los Deep Purple, Zeppelin, AC/DC, Queen... ¡con 40 de una Filarmónica!

¡Vaya notición para todos los que han gozado con la música de Deep Purple! Me cuenta el presidente de su Club de Adictos, Carlos Fernández, que la próxima semana llegará a Vigo Ian Gillan (77 años), la voz de Deep Purple, y no lo hará como turista sino que el viernes, 18 de noviembre, en el Ifevi (entradas ya a la venta en Ticketmaster), ¡uf, lo que me dijo! Ahí va. Por primera vez en España se va a presentar la prestigiosa Orquesta Filarmónica de Praga con un espectáculo formado por 40 músicos y un grupo de rock con varios vocalistas que interpretarán canciones de Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, AC/DC, Metallica.... ¡Sí, leísteis bien pero os digo más! Como artista principal estará el legendario vocalista Ian Gillan cantando numerosos clásicos de Deep Purple como Highway Star, Smoke on the water, Perfect strangers, Black night… De nuevo la presencia en nuestra ciudad del club oficial de Deep Purple (Club Adictos a Deep Purple) fue fundamental para conseguir que Vigo fuera la primera ciudad de la gira, que seguirá por Vitoria, Granada e Barcelona.

¡Y la voz de los Purple, Ian Gillan! La noticia es grande porque, tras los conciertos en Vigo de Deep Purple (1998, 2000) y del batería Ian Paice (2010), para este próximo concierto tanto la música de los Purple como la de los otros afecta a generaciones varias, empezando por las que tienen canas , que son las originales del grupo, así que os digo más, porque los del Club de Adictos a Deep Purple tienen un plato fuerte: el próximo jueves, 17, víspera del concierto, en el pub Reserva Rock (Rogelio Abalde, 20), desde las 21 h. y con entrada gratis, el club dará la bienvenida a los socios que les visitan de fuera para ver el concierto (Canarias, Donostia, Madrid, Girona, Toledo, Cantabria…) y habrá música de Deep Purple, Ian Gillan y grupos relacionados con familia Purple. Encuentro Mindfulness por todo lo alto del Centro Médico Cygom Me paso de la marcha rockera a la tranquilidad saludable para hablaros del encuentro que tendrá lugar el 2 de diciembre, abierto a quienes os interese, con el mindfulness y ponentes del más alto nivel para tratarlo en mesa redonda. El vigués Centro médico Cygom que dirige Jacobo Álvarez es quien organiza este encuentro bajo el título “Cómo el mindfulness nos puede ayudar a reducir el estrés la boral y el síndrome de quemados”. Como es un adelanto, por hoy solo os aviso que estará una eminencia en el asunto como el supercatedrático Javier García Campayo y, con él, Yéssica Fernández-Cruz, Yago Canalejas y Roberto Pérez. ¡Buscad sus bios en Internet y veréis!