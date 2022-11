El conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, negó este viernes en Vigo el “colapso” en Urgencias Pediátricas del Hospital Álvaro Cunqueiro diciendo que “usar la palabra colapso es muy fuerte para una situación que no es de colapso. Colapso es cuando algo deja de funcionar y afortunadamente las urgencias en Vigo no han dejado de funcionar”, si bien reconoció que “es cierto que hay una mayor afluencia de pacientes, niños en este caso”. Comesaña hizo referencia también a picos de entradas de pacientes en el Cunqueiro “muy altos” a principios de octubre, y marcó la media en el centenar de pacientes diarios, “y eso no hay consulta ni sistema que permita resolverlo con la misma seriedad con la que se venía haciendo hasta entonces”.

El responsable de Sanidade recalcó que “la situación puede volver a repetirse dado el momento del año en el que nos encontramos”, haciendo referencia a la elevada incidencia de los virus respiratorios, especialmente en la población pediátrica. Asimismo, Comesaña defendió que la Gerencia del área “ya está tomando medidas” y destacó la “habilitación de más espacios de espera, el refuerzo del personal con cuatro nuevas enfermeras y un servicio de triaje las 24 horas del día”. Enfermería denuncia la instauración de un “triaje fantasma” en Urgencias Pediátricas Cabe destacar que, esta misma semana, las profesionales de enfermería de Urgencias Pediátricas negaron esta última afirmación y denunciaron la instauración de un “triaje fantasma” con la contratación de profesionales para el turno de noche hasta el próximo mes de marzo, lo que fue criticado al considerar que “esto no es un aumento de plantilla, es intentar solventar la presión asistencial existente instaurando un triaje fantasma por la noche, en lugar de reforzar a la enfermera que está en boxes”. Unidad de Enfermedades Raras Julio Comesaña realizó estas declaraciones en el marco de su visita al Hospital Álvaro Cunqueiro, en la que estuvo acompañado por la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, y el gerente del área sanitaria, Javier Puente, con motivo de la supervisión de los trabajos que se están acometiendo para dotar a la Unidad Funcional Multidisciplinar de Enfermedades Raras de un espacio “propio”, una infraestructura a la que la Xunta destinará una inversión de 143.090 euros y cuyas obras ya han sido adjudicadas. Gracias a este nuevo espacio en el hospital vigués, se mejorará la asistencia integral a las personas afectadas por enfermedades raras, unas 120 anuales en el área. La Unidad Funcional Multidisciplinar de Enfermedades Raras del Cunqueiro, que comenzó a funcionar a comienzos de este año, contará "en breve" con un espacio propio en el que desarrollará su actividad el equipo de profesionales compuesto por un especialista de Medicina Interna, una pediatra y una enfermera. En concreto, el nuevo espacio para esta unidad del Cunqueiro dispondrá de tres consultas, una sala multifuncional y una sala de espera para los pacientes y sus acompañantes. Con esta nueva infraestructura, la Xunta pretende mejorar la prestación de la atención integral a las personas que padecen una de las denominadas enfermedades raras y además de la propia actividad asistencial en consulta, se realizarán otro tipo de funciones, tales como la elaboración del árbol genealógico de los pacientes y la relación de posibles familiares afectados y la coordinación de la atención por parte de otros servicios hospitalarios.