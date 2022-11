Hoy me llevo como aperitivo a la solariega casa de Sesi Pino y Amparo Rodríguez, ahí por el barrio viejo vigués, el más rico chorizo y salchichón que en mi vida he probado, que no debéis buscar porque ni tiene marca ni está en el mercado sino en los haberes artesanales del empresario salmantino Vicente Hernández Rodríguez, que lo hace para gozo de sus amigos y merece un Nobel del Embutido. Conocí por azar a Vicente cuando, precisamente en busca de un espacio singular para la estancia en Salamanca de mis amigos vigueses, me fui a la inauguración en esa ciudad y en su Rúa Mayor de una antigua casa señorial reconvertida en alojamiento con encanto: el Rúa Suites Boutique. ¡Qué sorprendente el lugar por el que nos guiaron los anfitriones, Pilar Majeroni (mujer de aún mayor encanto que el alojamiento y de estirpe ganadera por los cuatro costados) y el jienense Paco Liébana! Aquella casa construida por los Sánchez Tabernero en 1892 y donde nació el padre de Pilar, el emblemático ganadero José Manuel Sánchez, pasó de casa familiar a alojamiento de 8 suites respetando las marmóreas escaleras de acceso, las artísticas molduras, las ventanas fraileras, los suelos de madera francesa... con que nació. Eso lo saben bien toreros como Morante de la Puebla, que durmió allí en la última feria taurina, y lo sabrán nuestros vigueses amigos que allí se alojarán. Y allí conocí al artífice de ese milagro en forma de soberbio embutido, Vicente Hernández, que ya nunca volveremos a probar salvo hoy, en la casa viguesa de los Pino.

Y una escapada teatral a Os veciños do lado o a Transfixion Pendiente tengo uno de estos días la comida con el noble prócer de la moda Carlos López, que llevó la ropa infantil por el mundo con su marca “Foque” y pronto se va de vacaciones. Si lo hago mañana, viernes, le propondré venir conmigo después a ver Os veciños do lado en la sala Artika de Vigo, a la 8 de la tarde. Y es que me dice ese impenitente actor teatral que es Rolando Sánchez, que su compañía Fauna 113 ha trabajado los últimos ocho meses una historia hilarante y fresca en la que veremos en escena con él a Iris Darriba, Cristóbal Álvarez y Bea Gea. Necesitamos reírnos en estos tiempos de crisis. Aunque, si queremos ver teatro de más reflexiva índole podemos ir este mismo viernes al Ensalle, ahí en la calle Chile, a ver Transfixion (también a las 20 h. como el sábado y domingo), que es, según dicen ellos, “una pieza sobre el hacer. Un ejercicio de misticismo de baja intensidad. Un ir y venir: el adentro, todo oscuridad, y el afuera que, de tan visible, indescifrable.”