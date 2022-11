El Juzgado de Instrucción 5 de Vigo decretó ayer la puesta en libertad bajo fianza de 3.000 euros de Rubén P.F., el presunto cabecilla de la red de prostitución en torno a clubes de alterne y pisos de citas, causa que suma 35 investigados y en la que acaban de prestar declaración las cuatro víctimas que están como testigos protegidas en el procedimiento. La previsión era que el investigado, que llevaba seis meses en prisión provisional, abandonase la cárcel ayer por la tarde ya que ya había consignado la fianza.

La decisión con respecto a este imputado se adoptó porque acreditó tener arraigo y no hay riesgo de destrucción de pruebas al estar la instrucción muy avanzada: deberá comparecer semanalmente en el juzgado y no puede salir del territorio Schengen. La fiscal presentó informe interesando su excarcelación. Sobre el otro investigado que está en prisión, Joao Paulino N.J., fuentes del TSXG dijeron que si bien su abogado anunció verbalmente que pedirá su puesta en libertad, “por el momento” no la formalizó.