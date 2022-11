La Policía Local detuvo a un vecino de Vigo por presuntamente retener bajo amenazas a una prostituta en su casa tras negarse a pagarle la tarifa por los servicios sexuales. Los hechos habrían ocurrido entre la tarde del martes y la madrugada de este miércoles en una vivienda de la calle de Medoña a la que acudieron los agentes, que rescataron y auxiliaron a la mujer. Tras ser trasladado a los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional, el arrestado fue puesto ayer a disposición del Juzgado de Instrucción 1 de Vigo, en funciones de guardia, que decretó su puesta en libertad con la imputación, en este momento inicial de la investigación, de un delito de detención ilegal.

A la espera de cómo discurra la instrucción judicial, los hechos aún son confusos. Al parecer, la mujer fue el martes por la tarde a la vivienda del hombre y, pasado el tiempo, él se habría negado a pagarle y, según fuentes policiales, la retuvo supuestamente en la casa bajo amenazas. En un momento dado, ella se habría refugiado en una estancia del inmueble. Fue ya de madrugada cuando llegó la Policía Local, que fue alertada por un hombre que dijo que había problemas porque una mujer no quería abandonar una casa. Al llegar, el varón que fue detenido estaba en el exterior de la casa y la mujer pidió ayuda a los agentes desde una ventana.

Según el atestado policial, la mujer, en el momento de la intervención, habría manifestado que dado que el hombre no le pagaba el servicio, ella le dijo que se quería ir, pero que él no la dejó marcharse. El detenido, mientras, alegó que fue ella la que se negaba a dejar la vivienda. Ayer, en el juzgado, dado que estaba muy nervioso, optó por no declarar y manifestó que lo haría más adelante. En comisaría había pedido que lo llevaran al PAC ya que no estaba bien. Designó abogado particular tras ser asistido inicialmente por una de oficio.