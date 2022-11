“Que Noah Gordon dijera que el musical era como escuchar su propio libro es el mayor regalo”

Las horas y horas de ensayo que había detrás de la preparación de su personaje le jugaron una mala pasada la primera vez que se representó en España el musical de “El Médico”, basado en la novela del escritor estadounidense Noah Gordon. La cantante y actriz gallega Cristina Picos recuerda como una anécdota más el hecho de haberse puesto enferma aquel día, pero se define como “una atleta de la voz” y del 11 al 13 de noviembre interpretará el papel principal de Mary sobre el escenario del Auditorio Mar de Vigo.

–Se estrena por primera vez en Galicia “El Médico”, ¿qué encontrarán los espectadores?

–Es un musical muy grande a nivel artístico, tiene una partitura increíble del compositor Iván Macías y el público se va a encontrar algo muy fiel al libro; desde momentos muy divertidos a otros muy emocionantes, realmente hay muchos instantes que van guiados y acompañados con una partitura que le da el toque más especial a la obra.

–En su caso, además, con un papel protagonista; ¿qué fue lo más complejo de la preparación del personaje de Mary?

–Creo que lo más complejo del personaje es conocerlo y conocerte a ti, buscar qué vivencias personales puedo aportar a lo que ha podido vivir el personaje de Mary. En la preparación del personaje, en este caso, hay que leer el libro porque hay que buscar todo el trasfondo que Noah Gordon quería transmitir: desde el contexto social, político, la época y la importancia de las religiones en ese momento. Y por otra parte, tener en cuenta las recomendaciones de nuestro director, Ignacio Vidal, que ha hecho un gran trabajo para conseguir sacar todos los matices y detalles que el personaje requiere.

–Teniendo en cuenta su larga trayectoria en otros espectáculos de teatro musical, en su opinión, ¿en qué marca la diferencia en “El Médico”?

–En primer lugar, que es un musical hecho en España, en donde el compositor es español, toda la producción es española y la productora apuesta por ello. Hay una marca española que incluso se está exportando fuera, porque ya se ha estrenado la República Checa y probablemente se extienda la gira a más países. Esto es un hito, diría que es el primer musical que ha conseguido algo así y también ha ganado muchísimos premios: a mejor composición, música… Está muy respaldado, tiene mucha trayectoria y tiene tal magnitud que es un lujo poder disfrutarlo fuera de Madrid, como próximamente se hará en Galicia.

–Tal y como comenta es un musical con mucho respaldo, que incluso contó con el del propio autor afirmando que era como estar escuchando su libro.

–Exacto, es que que el autor de la obra original diga eso ya es el mayor reconocimiento y el mayor regalo que te pueden hacer, especialmente para el compositor.

–Y para el elenco de artistas.

– Sí, por supuesto. Para nosotros ha sido toda una suerte, de hecho, su hijo, Michael Gordon, ha venido numerosas veces a apoyarnos y a vernos… La respuesta que estamos teniendo, tanto del público como la que tuvimos de Noah y de su hijo es abrumadora, la verdad.

–Si el propio autor lo recomendó en su momento, entonces quiere decir que hay que verlo...

–Totalmente. No es usual que un musical tan grande como este, en el que estamos detrás 60 personas en gira, se desplace tanto; es una oportunidad única. Por otra parte, siempre se suele decir que los musicales son las tres horas más bonitas que puedes comprar con dinero.

–También suele decirse que es un género que o lo amas o lo odias, ¿cómo convencería a los del segundo grupo?

–Creo que está muy estigmatizado. Pienso en el típico comentario de, “¿y por qué cantan?”. El teatro musical va más allá de cantar, estás contando una historia a través de emociones. Viendo la respuesta del público a este musical, creo que toda la gente que ha visto “El Médico” no tiene esa sensación de pensar que los personajes se ponen a cantar, porque hay una dinámica que va contando la historia, los personajes van evolucionando y lo que nos dice el público es que es como estar viendo una película, ¿y a quién no le gusta una película? Creo que esto en parte es gracias al trabajo del director, que siempre nos ha inculcado que quiere realismo, que interactuemos entre nosotros.

–Echando la vista atrás, ¿cómo se ve ahora aquella joven de 20 años que disfrutando como espectadora de “Los Miserables” supo que quería hacer lo mismo?

–Honestamente, estoy viviendo un sueño y estoy muy feliz. Es algo que no sabía si llegaría a ser posible, de hecho, estudié Magisterio. Aunque siempre he estado muy ligada a la música, los musicales era un mundo que desconocía. En Londres los descubrí y me enamoré.