Una macrocausa de prostitución con más de 30 investigados y que acaba de sumar cuatro maratonianas y tensas jornadas centradas en la toma de declaración a cuatro mujeres presuntamente víctimas de la red y que tienen la condición de testigos protegidas. Las sesiones se celebraron en el Juzgado de Instrucción 5 de Vigo, con la presencia de los dos principales investigados, que están en prisión provisional. La de ayer se prolongó hasta las ocho de la tarde, por lo que se pospuso la vista en la que precisamente se iba a decidir sobre la excarcelación o no de estos presuntos cabecillas. En todo caso, según las fuentes consultadas, la jueza resolverá esta misma semana si los mantiene en prisión o los deja en libertad provisional, como piden las defensas, una vez conozca también las posturas de la Fiscalía y la acusación particular.

Un audio de Instagram

Ayer además adquirió protagonismo un presunto audio que habría remitido una de las testigos protegidas a su exnovio por Instagram y que, según fuentes de la defensa de uno de los principales investigados, acreditaría que la mujer fue “forzada policialmente” a “exagerar” la denuncia para no ser expulsada de España. Un abogado quiso preguntar ayer a la mujer sobre este extremo, pero la jueza sustituta lo denegó por no estar el audio incorporado a la causa, dictando una providencia en la que emplaza a esta parte a aportarlo, tras lo cual podrá pedir una declaración ampliatoria de dicha testigo para preguntarle sobre esa cuestión. “El no permitir preguntar hoy [por ayer] vulnera el derecho de defensa”, añadieron las mismas fuentes.