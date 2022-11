El hallazgo de un vídeo constata que la presunta violación grupal de Vigo fue grabada

La Policía Nacional ha hallado en uno de los cuatro teléfonos móviles examinados un vídeo de la presunta agresión sexual grupal a una joven de 18 años ocurrida el pasado septiembre en un piso de la Travesía de Vigo, hechos por los que tres jóvenes dominicanos permanecen desde hace dos meses en prisión provisional. La grabación estaba en un terminal perteneciente a uno de los investigados. De 14 segundos de duración, el informe policial realizado por el grupo UFAM de la comisaría viguesa describe que se trata de un vídeo en el que se ve a una mujer, a un varón que está realizando un acto sexual con la misma y que por el ángulo de la imagen sería el autor de la grabación y, en un momento dado, se observa también una mano que hace presuponer la presencia de una tercera persona en esa estancia. Esta diligencia clave en relación con el volcado de los teléfonos de los sospechosos aún no está terminada ya que falta por examinar el contenido de uno de los móviles, al que no se pudo acceder en su momento al carecerse del PIN, dato que a día de hoy ya ha sido facilitado a los investigadores, por lo que no se descarta que en este análisis puedan aparecer nuevos vídeos.

Fue el Grupo de Volcados de la Brigada Local de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Vigo el que realizó el informe técnico en relación con el acceso y extracción de los archivos de los cuatro teléfonos móviles pertenecientes a los imputados: a dos de ellos se los incautaron y el otro investigado, al que le pertenecen dos de esos terminales, los entregó voluntariamente a los agentes. Fue precisamente en uno de estos últimos, de la marca Huawei, donde se obtuvo el vídeo que constata que la presunta agresión sexual fue grabada y cuyo contenido se describe en un atestado ampliatorio centrado en estos archivos digitales que fue elaborado por la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría viguesa, que es la que ha llevado el peso de esta investigación. Excepto en el teléfono al que no se pudo acceder en un primer momento y que ahora está pendiente de ser examinado, en los otros tres terminales se realizó el volcado y extracción de los archivos correspondientes a varias horas concretas de la madrugada del 4 de septiembre en que ocurrieron los hechos. Todo ello para su remisión a la UFAM para su análisis por si lo hallado pudiera ser relevante para el esclarecimiento de lo sucedido. No trascendió qué otro tipo de evidencias se habrían encontrado –por ejemplo mensajes de texto, de WhatsApp o archivos de otra índole–, pero en uno de los terminales sí aparece el vídeo del que ya se dio cuenta al juzgado encargado de la instrucción judicial. A la espera del ADN Junto al informe clave relativo a los teléfonos móviles y a la espera de que declaren los testigos –hay dos amigas de la denunciante que ya comparecieron en comisaría y que ahora tendrán que hacerlo ante la jueza–, el juzgado está a la espera de los análisis de ADN y de las pruebas para determinar la posible existencia de tóxicos en la supuesta víctima, fundamentales para intentar aclarar si hubo o no sumisión química. Lo que se sabe hasta ahora es que la joven y los hoy encarcelados se conocieron la madrugada del 4 de septiembre en un pub de Areal. En un momento dado ella y dos amigas los acompañaron al piso de Travesía donde residían dos de ellos. Al parecer, la denunciante se fue a una habitación con uno de los chicos para mantener con él relaciones que en ese momento inicial eran consentidas, pero después habrían irrumpido por sorpresa los otros dos jóvenes, produciéndose la presunta agresión sexual objeto de pesquisas. Las compañeras de la joven ya se habían ido. Fue la víctima quien llamó aquella misma madrugada a la Policía Nacional, denunciando la violación, durante la cual, declaró, fue grabada y le dieron algo de beber de un vaso que le hizo marearse y quedarse dormida durante unas dos horas. En sus declaraciones judiciales los tres jóvenes se declararon inocentes negando haber agredido sexualmente a la mujer. Dijeron también que no le dieron ninguna bebida. Uno reconoció que había mantenido relaciones sexuales con ella, pero alegó que fueron consentidas. Por el momento, ninguna defensa ha recurrido el auto de prisión provisional que pesa sobre los investigados.