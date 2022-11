Enfermería denuncia la instauración de un “triaje fantasma” en Urgencias Pediátricas

La sobrecarga asistencial vivida en las últimas semanas en Urgencias Pediátricas, que a finales de octubre alcanzaron un pico de casi 300 atenciones en tan solo una jornada y acumuló esperas de más de cuatro horas, ha puesto en el punto de mira la falta de triaje durante las 24 horas en dicho servicio, una realidad que ha sido denunciada tanto por usuarios y profesionales en los últimos días, llegando a asegurar, respectivamente, que “tan solo se atendía por estricto orden de llegada, encontrando en la cola a niños con neumonía, crisis respiratorias o por un golpe en el cole” y que en el mes de octubre “se han contratado enfermeras para cubrir 42 turnos con 23 personas diferentes”.

A finales de la semana pasada, la Gerencia afirmaba que en la mañana del viernes se había producido un “problema” en el triaje debido a la ausencia de una profesional, lo que provocó un desajuste en la atención. Esta explicación fue criticada ayer por profesionales, quienes destacaron que “no se ajusta a la realidad”, ya que “de lunes a viernes por la mañana hay dos enfermeras, una en boxes y una en camas de observación, y en este horario el triaje no existe, por eso, difícilmente pudo crearse tal ‘problema’”, afirmaron, al sentirse “atacados” como si fueran “culpables del colapso producido en ese momento”.

El personal quiso recordar que, desde antes de la apertura del hospital de Beade, “la plantilla es totalmente insuficiente, necesitando contratar todos los fines de semana personal eventual no conocedor del servicio, porque por las mañanas hay tres zonas funcionando (boxes, camas y triaje) y solo figuran dos enfermeras en cartelera para boxes y triaje, por lo que estas personas contratadas cubrirían ese hueco”. Asimismo, indicaron que en el Cunqueiro “la dirección pidió la colaboración de enfermería para abrir el servicio de triaje y así poder atender las urgencias por prioridad y no por orden de llegada”, añadiendo que, “para ello, prometieron probar el funcionamiento con personal de la unidad y si realmente funcionaba se comprometían a ampliar plantilla”. Sin embargo, siete años después, los profesionales denuncian que “el triaje solo se está haciendo en algunos turnos a costa del personal ya existente en el servicio, mermando el número de enfermeras que atienden a los niños en la zona de boxes”.

Por otra parte, critican que “en el resto de los turnos no fue posible implantarlo porque precisan ampliar plantilla y no están dispuestos. Esto significa que los pacientes están horas sin ser valorados hasta que entran en el box y serán atendidos por orden de llegada y no según la prioridad de la urgencia”. La plantilla aseguró que la única medida que se ha tomado ahora por parte de la Gerencia es “la contratación de tres enfermeras para el turno de la noche hasta el mes de marzo; esto no es un aumento de plantilla, es intentar solventar la presión asistencial existente instaurando un triaje fantasma por la noche, turno en el que no está contemplado por dirección como necesario, en lugar de reforzar a la enfermera que está en boxes”.

La Gerencia afirmó ayer que el triaje “ya funciona 24 horas” desde el pasado fin de semana, algo que niegan los profesionales señalando que “sigue funcionando solamente por las tardes y el fin de semana por la mañana; ahora contrataron refuerzos para la noche y obligan a una enfermera a salir a triar cuando haya más de 30 o 40 minutos de espera y después volver a ayudar a las enfermeras que están en boxes o en camas de observación”.

Satse reclama más personal

El sindicato de enfermería Satse también se sumó a las críticas y ayer denunció la situación “caótica” que se está viviendo estos días en Urgencias Pediátricas del Hospital Álvaro Cunqueiro. En un comunicado, el sindicato aseguró que “con el actual número de enfermeras es totalmente inviable sacar el servicio adelante” y advirtieron que necesita incorporar al menos cuatro enfermeras más en los distintos turnos para pasar de las 13 actuales a las 17, una cifra que Satse considera “necesaria y fundamental” para llevar a cabo el triaje de pacientes. Por otra parte, el sindicato de enfermería reclamó que “si el servicio de Urgencias Pediátricas necesita triaje, que se dote del personal adecuado para que esté completamente cubierto, y en momentos puntuales como los actuales, que se refuerce partiendo de una cartelera oficial mejorada”, concluyeron.