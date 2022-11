Riesgo superado: continúa la campaña Cada niño un juguete

No hace más de diez días peligraba la supervivencia de esa campaña Cada niño un juguete que opera en Vigo desde 2010, iniciativa de la Asociación Stop que preside Carlos Leiro. No había institución o entidad privada que les prestara un local para almacenarlos. Para Leiro, que siempre la peleó con Ángel Jesús Muñiz y quedó un poco huérfano tras el fallecimiento de éste, no celebrar la campaña esta edición sería una derrota que no consiguió ni tan siquiera el coronavirus y por fin han conseguido tal espacio de una familia amiga. No sé las causas de este dar la espalda de las instituciones, pero sí que no hallan colaboración por parte de grandes superficies (salvo el Centro Comercial Gran Vía y la asociación de taxistas Élite Taxi con Roberto Costas a la cabeza), incluso importantes fabricantes de juguetes, es porque les consideran “competencia”. Bueno, la gente que recibe estos juguetes no puede apenas comprarlos por paro, Risga, pensiones bajas... Sea como sea, si en estos años han repartido más de 72.000 juguetes por Vigo, Galicia y España, si de 2014 a 2019 pasaron de recopilar 1.569 juguetes a 13.813, los Leiro boys no pierden la esperanza de aumentar este año tal cantidad, a pesar de comenzar tan tarde. Que la suerte les sea propicia.

Los que se van de monásticas castañas a Santo Estevo do Sil ¡Pardiez, cómo pasa el tiempo, ya llega otra vez ese magosto magistral que cada año organiza la Irmandade dos Vinhos Galegos en tan hermoso espacio como el que fue monasterio de Santo Estevo del Ribas del Sil, ahora parador! Yo fui una vez y quedé encantado con compañeros de mesa como el ya fallecido (maldita sea) escultor Oliveira y el humorista Carrabouxo. Ya cursó la convocatoria el presidente Nemesio Barxa para este encuentro el próximo sábado, quizás el más importante de los varios que celebran cada año porque, si la presencia masculina es lo habitual, en éste se insiste en la femenina también, sean uncidas al duro yugo de la pareja (¡es broma, por Dios!), liberadas del mismo o independientes y por tanto felices. Yo puedo prometer y prometo que, si algo inesperado no lo evita, saldrán de Vigo para la Ribeira Sacra, además de Maribel R. Collazo, afecta al presidente, gente como José Mª Fonseca e Araceli, León Barros y Xoana, José Glez. Salgado y Carmen, José Luis Alonso Riego, Andrés Alvite, Antonio Martin, Juan Pizorno, Eusebio Prado, Alejo Calatayud... De Tui saldrán Miguel y Javier Dagá y esposas, de Ponteareas y As Neves Indalecio Cuevas y Antonio Calviño con las suyas... En fin, que va a ser un magosto digno de monasterio.