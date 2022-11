Telmo Rodríguez vuelve a casa

86 años. Ese es el tiempo que ha pasado desde que los sublevados contra la Segunda República asesinaron al concejal elegido por los vecinos y por las vecinas de Arbo, Telmo Rodríguez Alonso. Todo ocurrió en un mes de noviembre en el que todo cambió para el edil y para su familia. Era el año en el que la Guerra Civil asoló al Estado y el bando franquista comenzó una cruenta represión contra aquellas personas que se posicionaban al lado de los valores de la República y se manfiestaban abiertamente de izquierdas.

Es el caso de Telmo Rodríguez, que salió elegido en los comicios locales del año 1936 por Izquierda Republicana en la Corporación de Arbo. Para que su nombre no se borre de la Historia, el Grupo por la recuperación de la Memoria Histórica de Arbo realiza un acto de homenaje a Telmo Rodríguez hoy a las 11.00 horas en la casa natal del concejal, en la parroquia de Barcela. En el acto se descubrirá una placa conmemorativa. Intervendrán la familia del edil fusilado y la Asociación para a Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

“Él no estaba escondido, él no había huido, él no tenía preparadas las armas para defenderse”, explica el grupo por la Recuperación de la Memoria Histórica de Arbo sobre las últimas horas en libertad de Telmo Rodríguez. Y es que “ese día, a principios de agosto de 1936, cuando los falangistas van a su casa, Telmo había ido a regar un campo”. En ese momento, “nunca más volvió a ser libre”, explican, “primero lo llevaron para los improvisados calabozos en el Concello y allí convivió varias semanas con docenas de detenidos”. Más tarde, “Temo fue trasladado al Lazareto de San Simón, en la Ría de Vigo, estuvo 15 días allí”. Según el buscador de la USC sobre personas represaliadas durante la Guerra Civil en Galicia, Nomes e Voces, Telmo Rodríguez fue paseado a los 56 años, cuando todavía era edil de Izquierda Republicana, el día 8 de noviembre de 1936 en Tenorio-Cotobade.

La asociación de Arbo explica que fue fusilado junto con otros 10 hombres más, “no había crimenes de los que acusarlos, no había pruebas de maldades, no hubo un juicio, solamente había odio”.

Fue en 2009 cuando se llevó a cabo la prospección para encontrar el cuerpo de Telmo Rodríguez a través de la ARMH, pero Telmo Rodríguez no apareció. Ahora, explican, “queda los actos de reconocimiento y la memoria”.