La delegada de la Xunta en Vigo y candidata a la alcaldía de la ciudad, Marta Fernández Tapias, criticó ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no defender los intereses de los gallegos y dar la espalda a Galicia en la conexión ferroviaria entre Vigo y Oporto. Así lo hizo en la estación de tren de Urzáiz de la ciudad olívica, en la que afirmó que la cumbre hispano-portuguesa celebrada el pasado viernes en Viana do Castelo fue “una absoluta decepción” porque en ella el presidente de Gobierno no se comprometió con poner en marcha esta conexión “importantísima” para Galicia. “Sánchez agotó otra oportunidad de oro para comprometerse con plazos, con certezas y con inversiones. Esta infraestructura es necesaria para Vigo y para Galicia”, declaró.

Según Fernández Tapias, el Gobierno de España “da de nuevo la espalda a Vigo” y lo hace además “con el consentimiento de su representante en la ciudad, el alcalde Abel Caballero”. “Le pediría a Caballero que defienda los intereses de los vigueses por encima de los intereses partidistas”, expresó la popular, que tachó de “broma” que solo se contemplen 30.000 euros de los presupuestos generales para esta conexión ferroviaria. Según comentó, “no es posible” que en la declaración conjunta que se realizó tras la cumbre, de trece folios, “nada más que una frase hable de la conexión Vigo- Oporto”, por lo que desde el Partido Popular seguirán insistiendo al Gobierno central para que impulse el corredor atlántico.