Conseguir determinadas lentillas en la ciudad es una tarea complicada. Ópticas de Vigo confirman a FARO que los retrasos en las entregas de este producto superan los tres meses en algunos casos, lo que obliga a los clientes a esperar para lograr sus lentes de contacto o cambiar de proveedor y probar suerte con otro fabricante. Son las dos opciones que ofrecen desde hace tiempo: los profesionales del sector destacan que las demoras comenzaron hace meses y no esperan que la solución venga pronto. Desconocen los motivos, aunque apuntan a la coyuntura mundial determinada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las heridas por la pandemia del COVID, que derivaron en falta de estocaje.

Desde la delegación en Galicia del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas, apuntan que lo más probable es que el retraso se deba a una combinación de factores a raíz de la situación global: falta de materiales para la fabricación del producto y del envase, que es especial porque debe asegurar su conservación de forma hermética y estéril, así como la merma de las plantillas en las plantas de producción. “Lo más normal es que estas demoras se den en lentes de contacto con parámetros específicos: astigmatismo alto, radio de curvatura concreto… Tardan más tiempo porque se fabrican sobre pedido”, argumentan, a la vez que señalan que, además, posibles contratiempos en la cadena logística.

En la tienda General Optica de la peatonal de O Calvario, explican que notan retrasos bastante importantes, “de un mes”. “El fabricante nos manda lentillas sueltas para recortar esperas en algunos casos. A veces, si no podemos lograr la graduación concreta, cambiamos de proveedor”, indican antes de señalar que esto les ocurre desde hace muchos meses. “Hemos recibido varios correos electrónicos confirmando más retrasos. El proveedor lo relaciona con la guerra: nos dice que es necesario pasar por Ucrania, lo que genera complicaciones en el transporte”, apuntan.

Desde Opticalia, en la calle Progreso, indican que los retrasos, ahora, no son tan graves como hace unas semanas. “Antes, nos llegaban más rápido, pero la situación vuelve a la normalidad poco a poco”, apuntan. Llegaron a esperar hasta dos meses por el suministro de lentillas. En Óptica Studio de la calle Venezuela, también sufren demoras en la entrega de lentes de contacto: “A veces, de más de un mes, y llevamos así bastante tiempo. Le comentamos al cliente que existe la opción de cambiar de proveedor para no esperar tanto. Algunos cambian, pero otros prefieren esperar porque les van bien sus lentillas”.

En el local de Ópticas Contalén en Gran Vía, también notan retraso de lentillas, sobre todo, en algún proveedor que no cuenta con suficientes en stock de algunos modelos: “Esas pueden tardar en llegar un mes o mes y medio. Si la persona puede esperar, espera, si no, pues cambiamos de laboratorio y probamos lentillas en otro fabricante”, resumen. En este caso, indican que proceden del reino Unido, por lo que no tienen claro el motivo: “Puede que sea por el Brexit”.

En Optilens Óptica, en Hispanidad, avisan de retrasos de un mes en algunos casos por falta de estocaje en determinados laboratorios. No conocen el motivo. En Soloptical, en el centro comercial Gran Vía, también sufren demoras en la entrega de este producto. “Se está solucionando ahora, pero el retraso llegó a ser de unos tres meses: “Pedimos unas lentes de contacto el 20 de julio de este año y nos llegaron recientemente. Ahora, el retraso es de una o dos semanas; antes, llegaban en días”, comentan antes de indicar que hay proveedores que relacionan esta cuestión con el bum de demanda pospandemia tras la contención del consumo durante el confinamiento.

Desde Óptica Lunic, en la Ronda de don Bosco, apuntan a las consecuencias del mundo globalizado para explicar los retrasos: “Las lentes de contacto de buena calidad, en un porcentaje altísimo, vienen de Irlanda, donde están las fábricas más importantes, las mejores de Europa. No creo que sea por causa de la guerra de Ucrania, sino por el estado de las economías tras la pandemia: muchas empresas se apretaron para reducir plantillas. También influye el tipo de cliente que eres a la hora de priorizar envíos”.

Falta de medicamentos

Los problemas en la cadena logística también han salpicado a las farmacias de Vigo, que perciben la falta o el retraso de envíos de pastillas para la disfunción eréctil o para tratar la depresión. También entra en juego la elevada demanda.