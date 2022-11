Una de las particularidades de la nueva Ley Educativa –la LOMLOE– es la mayor optatividad en Bachillerato, que pasa a contar con cuatro ramas: Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales, Artes (que se divide en dos, Artes plásticas y Música y artes escénicas) y la novel General, con un itinerario mucho más flexible y generalista. Sin embargo, los estudiantes en Vigo pueden decantarse por una quinta modalidad, el Bachillerato Internacional (IB), un programa más exigente donde prima la indagación, la reflexión y el pensamiento crítico sobre la memorización, y cuya metodología y currículo difiere del ordinario. Su principal valuarte es la convalidación de sus estudios con cualquier universidad extranjera sin necesidad de pasar por ningún otro examen.

Pese a estos reconocimientos, un solo centro lo imparte en la ciudad, el IES O Castro –los institutos Carlos Casares, Beade y República Oriental de Uruguay llegaron a apostar por este programa de calidad educativa hace varios años pero no en la actualidad–, donde el año pasado convivían tanto la rama de Ciencias como la de Humanidades. La falta de alumnos lastró esta última y para este curso solo se imparte el itinerario científico. Pese a esta situación, son 31 alumnos, 13 en 1º y 18 en 2º, los que cursan este programa internacional.

Es precisamente su nivel de exigencia lo que lastra la matrícula de un programa que procura la calidad educativa. “Por el momento no podemos decir que no haya demanda, es verdad que ya no contamos con lista de espera y que su exigencia echa para atrás a muchos alumnos, pero por ejemplo, ahora, ya tenemos a 4 o 5 niños que están interesados en cursarlo para el año que viene”, cuenta Mercedes Argones, coordinadora del Bachillerato Internacional en el instituto público de O Castro.

Reconoce la docente que este programa es sustancialmente valorado por universidades extranjeras. “Despierta mucho el interés de aquellos estudiantes que busquen cursar en el extranjero porque las universidades foráneas lo valoran muy bien”, añade Argones. Y es que lo que se imparte en el centro vigués es igual que lo que se está dando en todos los IB del mundo.

Asignaturas

Pese a esto, los currículos no han escapado a la LOMLOE y han sufrido modificaciones, aunque siguen un mismo planteamiento que en cualquier otra parte del mundo. Los alumnos cuentan con las materias obligatorias de Matemáticas, Biología, Literatua, Inglés, Física, Química y Filosofía, y a mayores, cursan Teoría del Conocimiento (un curso dedicado al pensamiento crítico y a la indagación ). A mayores, tienen que hacer las llamadas horas CAS: Creatividad Actividad y Servicio, con un propósito de maduración social y elaborar una monografía, que es un trabajo de investigación sobre un tema de su interés.

Para estos estudiantes no es obligatorio presentarse a las ABAU, ya que la obtención del IB implica el acceso directo a la universidad. Sí puede presentarse a las materias específicas para subir nota; en este caso, los exámenes los harán en la UNED.

Pese a todas estas peculiaridades y su búsqueda de la excelencia internacional, al ser ofertado por un centro educativo público, no tiene coste alguno para el alumnado.

