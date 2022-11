La presidenta del PP de Vigo, Marta Fernández-Tapias, informó este viernes de que su partido ha registrado una batería de 27 enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) al considerarlo una “burla” para la ciudad.

Tal como denunció Fernández-Tapias, que la pasada jornada estuvo acompañada de tres diputados en el Congreso –Ana Pastor, Diego Gago y Javier Bas–, estas reclamaciones pretenden corregir los PGE y en su mayoría van dirigidas al Ministerio de Transportes para “subsanar” en 101 millones de euros el “agravio del Gobierno a la ciudad”.

Según manifestó ayer la candidata popular a la Alcaldía, de los 331 millones de euros que solicitó el PP de Pontevedra, más de 101 millones corresponden a la urbe olívica. Para ella, las cuentas presentadas por el Ejecutivo evidencian el “nulo compromiso de Pedro Sánchez con Vigo”. En este sentido, ha lamentado que los socialistas vigueses “aplaudan con total impunidad y desvergüenza este menosprecio de sus colegas de Madrid”.

Con las enmiendas presentadas por el PP, Fernández-Tapias confía en que se corrija “un ejercicio contable de mínimos con olvidos significativos”, en alusión a la Biblioteca del Estado, a la reforma de la avenida de Madrid, al soterramiento de la VG-20 o a la mejora de los accesos al Instituto Ferial de Vigo (Ifevi).

“Nos queda claro que para el PSOE los vigueses no existimos y que cuando se acuerdan de nosotros es para decirnos que no”, ha añadido la también delegada de la Xunta en Vigo, para añadir que el Gobierno dijo “no a la alta tensión (en Stellantis), no al Perte de la automoción o no a la sede del Instituto Español de Oceanografía”.

“Vamos a tener que esperar a que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa para ver cómo se hacen realidad todos estos proyectos, que son esenciales para Vigo”, aseguró.

Las 27 demandas

Entre las demandas, el PP de Vigo ha solicitado que se incluya en los presupuestos una partida de tres millones de euros para la salida sur ferroviaria de Vigo, así como un millón para la apertura de una salida de la AP-9 en Torres de Padín, en el límite entre Vigo y Redondela.

También ha solicitado otro millón de euros para las mejoras en los accesos al Ifevi, además de la misma cantidad para llevar a cabo el soterramiento de la VG-20 a su paso por Navia y 3,2 millones para la avenida de Madrid.

Respecto a la subestación eléctrica para el polígono de Balaídos, el PP solicitó 1,5 millones en los PGE, además de 5 millones para la recuperación del frente litoral de la playa de Samil o 2 millones para la Biblioteca Pública del Estado, entre otras muchas enmiendas.

Ana Pastor: “No hay un solo proyecto nuevo”

Ana Pastor recordó la necesaria puesta en marcha de infraestructuras fundamentales que garanticen la competitividad y la movilidad dell área metropolitana de Vigo. Dijo que nunca antes un Gobierno con tantos fondos como los que dispone el actual desatendió tanto a Galicia como lo está haciendo Sánchez, e invitó a repasar los presupuestos de Rajoy. “No hay un solo proyecto nuevo, todo lo que está estaba ya, y no se ha puesto un solo euro más para garantizar las infraestructuras viguesas”, dijo. Lamentó que el presidente español priorice otros territorios sobre las inversiones gallegas, en clara referencia al Corredor Mediterráneo en detrimento del Atlántico, que podría financiarse con cargo a los fondos europeos. Y advirtió que estarán vigilantes ante lo que hagan los diputados socialistas que representan a la provincia con estas enmiendas del PP.