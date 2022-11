Apunté en el papel que tenía a mano mientras leía embelesado el Paraíso de XC Caneiro: Lunes, ,7, a las 8 de la tarde. Manolo Janeiro presenta su libro último en Vitruvia Café (Compostela, 5). Algo me adelantó cuando cenamos en el Othilio y después tomamos una copa en medio de un Vigo de noche desolada, ya estaba escribiendo Seguí allí, escuchando a través de la puerta hasta que se hizo el silencio. Ese es el título que presenta el lunes, preludio de las grandes páginas que vienen después. No voy a hablaros de Janeiro porque la riqueza vital de este escritor, diseñador y educador en Vigo ahora jubilado está en la Wihkipedia pero acabo de leer bastantes páginas de este libro y estoy, cómo diría, fascinado. Sí, encantado por esta pieza no novela, no biografía, no poema, sí un discurrir por la memoria iluminada por la lámpara maravillosa de la literatura. Acabo de descubrir a un Janeiro que creía conocer hace mucho a través de estos relatos de una vida construidos con una admirable belleza formal, sencillez y al tiempo riqueza descriptiva, tanta sensibilidad como esfuerzo introspectivo y biográfico o sinceridad descarnada... Más que un gran libro.

Anxo Cabada desvela sus retratos de artistas gallegos Si Manolo Janeiro presenta su libro el lunes, ayer abrió su exposición de fotografías Anxo Cabada en el Edificio Castelao del Museo de Pontevedra. Janeiro es un madrileño recreado en Vigo y Cabada es un estradense de la noble aldea de Sabucedo, tierra de caballos salvajes, pero con base biográfica en Vigo, fotógrafo, profesor de tal materia y presidente del Ateneo Atlántico vigués. Yo conozco a Anxo desde que en 1989 realizó la serie Os viaveiros da luz para la TVG pero ya antes existía con su cámara y después hasta hoy compuso una trayectoria con ella cuyo pedigrí es indiscutible, siempre presidida por esa espíritu tranquilo que le distingue. Los Siniestros pudieron tomar de él su Ante todo, mucha calma. En Pontevedra podréis ver en Sombras atlánticas. Retratos da arte galega, sus rostros de la pintura y escultura gallega de los últimos 50 años pero no olvidamos aquella muestra de 2019, Luz de verso. Retratos das terras de Lugo, ni la de 2018 en la Casa das Artes (O Imaxinario do país) en que lo hizo con escritores gallegos, ni la de 2012, Vilagrafías, con fotos de pueblos y ciudades gallegas en el Verbum. Antes de eso, desde los años 80, imagináos la trayectoria, que incluye libros como Materia de sombras,, Maregrafías, Retratos do mar... En fin, lo suyo es la foto que se mezcla con la literatura, el retrato que se funde con el paisaje, la mirada portátil al mar, a la tierra... Desde ayer, en Pontevedra.