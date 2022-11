El Chuvi registra una ocupación del 87% y obliga al Sergas a abrir 50 camas más en el Cunqueiro

El elevado volumen de ingresos y de actividad quirúrgica registrada en los últimos días en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), cuya ocupación se sitúa en la actualidad en un 87% entre el Hospital Álvaro Cunqueiro y el Meixoeiro, ha obligado a la Gerencia del área sanitaria a activar la fase 2 en el hospital de Beade y desdoblar habitaciones en un total de cinco velas hasta sumar unas 50 nuevas camas, con el objetivo de dar respuesta a la presión asistencial.

Fuentes de la Gerencia indicaron que, en gran medida, la necesidad de camas viene derivada de un notable incremento en la programación quirúrgica, de manera que de las cinco nuevas unidades desdobladas, dos y media se destinarán a ingresos vinculados con la actividad de los quirófanos. A su vez, desde la dirección del Cunqueiro reconocen que se está registrando un elevado volumen de hospitalizaciones multifactorial, sin embargo, “gracias a que todavía no tenemos presión asistencial por casos de gripe, estamos manteniendo las operaciones e incluso tenemos posibilidad de incrementarlas”. Por otra parte, incidieron en que la reconversión de las habitaciones individuales en dobles es “una práctica habitual gracias a la que podemos adaptarnos a las necesidades de los picos de demanda asistencial”.

Gracias a que todavía no tenemos presión asistencial por casos de gripe, estamos manteniendo las operaciones

Una de las áreas que se está viendo especialmente afectada por el alto volumen de ingresos es Pediatría, en donde con anterioridad también se adoptó la medida de duplicar las camas. Esta delicada situación viene propiciada por la gran incidencia que se ha registrado en las últimas semanas entre la población pediátrica de diferentes afecciones respiratorias, con mayor prevalencia del virus sincitial respiratorio. Con la planta de hospitalización “hasta los topes” y también con una elevada ocupación en la UCI pediátrica, la Gerencia optó por desdoblar las habitaciones.

La otra cara de la moneda son las Urgencias Pediátricas, que también están viviendo una situación crítica llegando incluso a triplicar la media habitual de atenciones. Sin ir más lejos, el pasado domingo, día 31 de octubre, el servicio hospitalario batió el récord de los últimos años registrando casi 300 urgencias en tan solo una jornada, principalmente debido a patologías “relacionadas con virus respiratorios como neumonías o bronquitis”, siendo bebés de muy corta edad el grupo poblacional más afectado.

Tras haber batido récord, el pasado 1 de noviembre las atenciones pediátricas a través del servicio de Urgencias alcanzaron las 286, un dato que continúa fijando un pico de actividad demasiado alto para la media habitual, situada en un centenar.

Largas esperas

La sobrecarga asistencial en este servicio hospitalario ha tensionado estos días a profesionales y pacientes, que llegaron a denunciar hasta seis horas de espera por “falta de triaje”. Así lo relataba ayer a FARO, Rubén Rúa, el padre de una pequeña de tan solo once meses que tuvo que asumir cuatro horas de espera pese a presentar una crisis respiratoria: “Llegamos a las nueve de la mañana y nos tuvimos que poner ‘a la cola’, con 23 personas delante, porque no había triaje. No puede ser que en un hospital como el Cunqueiro, en la ciudad de Vigo, llegues a Urgencias Pediátricas y no haya sistema de triaje, porque entonces se pierde el carácter de urgencias y esto se convierte en una consulta de Pediatría en la que hay niños con neumonía, con bronquiolitis y a los que le han dado un golpe con un balón en un colegio y que tienen que esperar por estricto orden de llegada, sin que haya una clasificación en función de su gravedad”.

No puede ser que en un hospital como el Cunqueiro, en las Urgencias Pediátricas no haya sistema de clasificación de pacientes continuo

Asimismo, este usuario añadió que “ya tuvimos que esperar el día anterior (por el jueves) desde las cinco hasta las once de la noche y, aunque nos atendieron muy bien, había otras personas que llevaban seis horas esperando con sus bebés con neumonía y se vivieron momentos de tensión porque había una lista de 100 personas para ser atendidas, según nos dijeron allí”.

Desde la Gerencia se indicó que en la mañana de ayer, efectivamente, hubo un “problema” en el triaje debido a la ausencia de una profesional, lo que provocó un desajuste en la atención, si bien posteriormente se procedió a reforzar con personal de enfermería. Por su parte, la jefa del servicio de Pediatría, Ana Concheiro, reivindicó la necesidad de disponer de este servicio las 24 horas y señaló que “la idea es ampliarlo”.