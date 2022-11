El alumnado extranjero salva la baja natalidad: 539 se sumaron a las aulas este año en Vigo

Novecientos dos. Este es el número de alumnos que las aulas de Educación Infantil y Primaria de Vigo perdieron en tan solo un año. La paulatina caída de la natalidad dejó casi cuatro de cada diez putitres vacíos en el primer curso de escolarización (4º de Infantil) en este 2022/2023 y obligó al cierre de 40 unidades en la última década.

Esta pérdida de alumnado logró equilibrarse y que no fuera tan pronunciada como a priori semejaba gracias al alumnado llegado de países extranjeros que se incorporó, por primera vez, al sistema educativo en la ciudad de Vigo. Así, desde enero y hasta el 30 de septiembre un total de 539 estudiantes foráneos se han matriculado en colegios e institutos de la ciudad, tanto públicos como concertados.

Afectación del COVID

“Vimos un antes y un después del COVID, desde entonces la llegada de alumnado extranjero es constante y nos llegan una gran cantidad de expedientes durante todo el curso”, explica Raquel Gómez, una de las inspectoras de educación en Vigo, dependiente de la Consellería de Educación.

Latinoamérica

Tal y como muestran los datos, son las familias llegadas de Latinoamérica las que conforman el grueso de alumnado extranjero, más concretamente los llegados de Venezuela, Perú, Colombia y Argentina. “En los países de Hispanoamérica terminan el curso en diciembre, por lo que es frecuente que a principios de año lleguen muchas familias que buscan escolarizar aquí a sus hijos; la mayoría ya tienen un arraigo en Vigo, familiar o de amistad”, amplía la inspectora Gómez.

Evaluación inicial

Destaca que la adaptación de estos niños y niñas a las aulas es “más sencilla” con motivo del idioma si bien es frecuente que se detecten desfases curriculares. “En este caso el protocolo es siempre el mismo; si vienen con un título de la ESO se les colocaría directamente en 1º de Bachillerato, y si no, se le matricula en el curso que le correspondería por edad y el centro educativo le realizaría al alumno una evaluación inicial. Si aprecia que sus conocimientos no están al nivel del curso se le bajaría, como mucho, a un curso anterior”, añade.

Libertad de elección de centro

En cuanto al centro de destino, los progenitores tienen una total libertad de elección. “Ahora, con la caída de la natalidad, en cursos de Educación Infantil o Primaria pueden matricularse en casi cualquiera. En los casos donde se produzca una dificultad en el idioma porque el niño o niña viene de un país donde el Inglés o el Francés no son lenguas vehiculares, el alumno puede integrarse en un grupo de adquisición de lenguas o inmersión lingüística que le ayudará a su adaptación”, cuenta la también inspectora de Educación, Rosalía Polo.

Colegios con más alumnado extranjero

Recuerdan ambas profesionales el caso de la llegada de los refugiados ucranianos. “Siempre iban con las tablets encima para facilitar el tema del idioma y entenderse con sus compañeros y profesores”, cuentan.

A este respecto, son los centros de los barrios de A Doblada, Teis, Casablanca y Travesía de Vigo los que suman un mayor número de este nuevo alumnado extranjero, frente a los colegios e institutos del centro, donde probablemente sea más complejo para estas familias recién aterrizadas encontrar un alquiler adsequible.

Refuerzos

Para que se generen los menores problemas posibles en esta integración, desde la Consellería se ponen a disposición de los centros que incorporen a estos alumnos una serie de recursos y refuerzos como profesores de apoyo, especialmente en Primaria. Además, hay que recordar que este alumnado está exento de la asignatura de Lingua Galega durante dos años o cursos a partir de 5º de Educación Primaria.

Convivencia

Todas estas facilidades motivan que no se produzcan, en prácticamente ningún caso, problemas de convivencia o incluso de absentismo escolar. “Son residuales, la mayoría de los expedientes que se abren no son a alumnos extranjeros, todo lo contrario”, puntualiza Raquel Gómez, que lo desvincula completamente, e incluso explica que, en los comedores escolares, se han adaptado los menús para aquellos que, por ejemplo, no comen carne. “Nos llegamos familias preocupadas por este extremo y ya les explicamos que hay menus adaptados a los niños”, cuenta.

También denotan que buena parte de este alumnado nuevo permanece más de un curso en la ciudad. “Sí hay nacionalidades que vemos son más nómadas, pero la mayoría se quedan definitivamente”, concluyen.

“Se asombran por la igualdad entre pública y concertada, y la atención al niño NEAE”

Más allá de la propia escolarización, permitida y aceptada a lo largo de todo el curso por los profesionales de la Consellería de Educación, los padres y madres detrás de este alumnado llegan al servicio de Inspección educativa con decenas de preguntas, dudas e inquietudes. Especialmente una muy recurrente: las diferencia entre la escuela pública y la concertada. “La verdad es que a muchas familias les cuesta entender que la pública y la concertada son igual, que se estudia lo mismo, con diferentes metodologías pero un mismo currículo. En muchísimos países esto no ocurre, le dan un mayor estatus a la concertada o privada, y se asombran cuando les decimos que los niños deben aprender los mismos conocimientos en una que en otra”, cuenta la inspectora Raquel Gómez.

Asilo y protección internacional

Estas familias, también en un número no bajo de casos, llegan a la ciudad en busca de una mejora social, económica y sobre todo, tranquilidad y seguridad. “Nos preguntan si de verdad es seguro que sus hijos vayan solos al colegio, asombrados”, amplía Gómez. El grupo de inspectores también precisan que en más de una ocasión, estas familias tienen solicitado asilo o protección internacional.

Alumnado NEAE

Una segunda cuestión y quizás primordial para la elección del sistema educativo gallego es la atención al alumnado NEAE (necesidades educativas especiales o de apoyo educativo). “Se está volviendo cada vez más frecuente que llegue mucho alumnos de países Hispanoamericanos con algún tipo de discapacidad, con sus informes bastante completos y fundamentados pero que en sus países no se les daba una atención tan individualizada y completa como aquí. Saben que pueden solicitar ayudas y becas que allí no tienen”, amplían los inspectores de Vigo.