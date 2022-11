“El público de Vigo tiene una cultura mágica fantástica”

Es uno de los grandes nombres del ilusionismo en nuestro país desde que era un adolescente. Jorge Blass (Madrid, 1980) regresa a Vigo, una ciudad que quedó grabada en su carrera después del accidente sufrido en 2017 pero con la que tiene una complicidad especial. En un tiempo en el que las nuevas tecnologías lo condicionan todo, regresa al Teatro Afundación con una doble sesión de su nuevo show (17:30 y 20 horas) este sábado.

–¿Cómo vive su regreso a Vigo?

–Fenomenal. He ido muchas veces y tengo muy buena relación con el público y está en todos mis planes siempre porque es una ciudad que tiene un público con una cultura mágica fantástica, muchos compañeros como Jandro, Pedro Volta o los magos gallegos lo dicen. Hemos decidido incluir novedades “especiales” para Vigo, cosas que en otras ciudades no he hecho porque ahí ya he estado muchas veces.

–Asegura que es una gira más “tecnológica”. ¿Cómo se conjuga?

–La magia está viviendo una reinvención bastante grande. Propongo una que utiliza nuevos elementos que no se usaban. Antes dabas a elegir una carta, ahora puedes pedir un móvil que es algo mucho más único y especial porque está toda su vida;. Hago una magia que se parece a la tecnología que utilizan las empresas por Internet, los algoritmos que predicen tendencias. Hacemos un pedido en directo y las empresas saben lo que queremos pedir antes de que lo pidamos.

–¿Cómo se explica eso?

–Tienen una relación muy duradera. Dicen que “toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia”. Cosas mágicas e imposibles las va a haciendo posibles, y otras que de momento solo la magia las hace posibles.

–¿Siguen conectando con los más jóvenes o se nota ese cambio?

–Creo que sí porque se ha transformado y está mucho en las redes sociales. Mi hijo de once años ve tiktok, y ve a magos que hacen cosas increíbles, y lo consume. Quizás cambia el lenguaje, la forma de hacer magia es mucho más dinámica e inmediata. Tenemos que tener en cuenta que tal vez no aguantan números tan largos como antes; hacerlo más fresco, dinámico y televisivo.

–¿Hay un ecosistema gallego propio sobre la magia?

–Hay una enorme tradición desde el Mago Antón, que fue un gran creador, a muchos otros como Xulio Merino que es extraordinario. Me reúno con ellos, hablamos, están creando muy buena magia. Galicia no es solo tierra de meigas, también es de magos.