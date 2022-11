Los vigueses más “rápidos” canjean los Bonos Cultura entre polémica

No pasaba ni media hora desde que Librouro abría sus puertas en horario de tarde y Xurxo Patiño ya confirmaba que “acabamos de atender a unha venda na que a clienta xa gastou os 50 euros do bono e agardamos que ao longo da tarde cheguen máis clientes para beneficiarse dos descontos”. Los vigueses no han perdido el tiempo y en la jornada de ayer, coincidiendo con el propio día del lanzamiento de la campaña para los consumidores, ya han empezado a canjear los Bono Cultura de la Xunta en los establecimientos de la ciudad que se han adherido a la segunda edición de esta iniciativa y que no ha estado exenta de polémica.

Los Bonos Cultura de la Xunta vuelan en horas Si el año pasado los bonos se agotaron en 24 horas, en esta ocasión volaron en todavía menos tiempo. Miles de gallegos tenían marcado en la agenda el día 2 de noviembre y solo los “más veloces” lograron hacerse con el código para abaratar en un 50 % las compras de libros, música, cine u otros espectáculos, puesto que muchos usuarios criticaron a través de las redes sociales que a las 2.00 de la madrugada ya era imposible descargarse esta ayuda. Asimismo, otros internautas se quejaron de los problemas para realizar el registro a medianoche, ya que al intentar realizar la descarga en el entorno de las 00.30 horas, saltaba varias veces un mensaje en rojo que rezaba: “Prazo de inscripción aínda non esta aberto”. Pese a las críticas, la Consellería de Cultura ha confirmado a FARO que descarta ampliar los bonos y desde el departamento autonómico indicaron que “estamos moi contentos coa acollida da campaña, que está prevista para os meses de novembro e decembro, e súmase a outras iniciativas de apoio ao sector cultural que temos en marcha, polo que non hai prevista unha ampliación”. Gran acogida “Estuvo llamando mucha gente para interesarse por las condiciones para gastarlo y para saber cómo era su funcionamiento, así que por la tarde seguro que ya vienen a estrenarlo”, comentaba Samuel González a última hora de la mañana. Honky Tonk es uno de los 59 locales vigueses que este año se ha sumado a la iniciativa autonómica hasta la fecha y Samuel apuntaba que “el año pasado funcionó muy bien, tanto para los clientes como para nosotros, y por eso este año la gente estaba tan pendiente para volver a descargarlo, porque al final puedes hacer una compra más grande gracias al bono. En nuestro caso, la gente que viene suelen ser nuestros clientes habituales, con sus gustos de siempre, pero también es cierto que es un buen reclamo para atraer a personas que antes no habían venido”. Por otra parte, Samuel González espera que durante los próximos días acuda un gran volumen de clientela, teniendo en cuenta la experiencia del año pasado, cuando canjearon gran parte de los bonos durante los primeros días, mientras que el otro pico de ventas asociado a estos descuentos tuvo lugar a finales del mes de diciembre, “porque caducaba y mucha gente quería gastar lo que les quedaba”, aseguró. Desde Librouro, Xurxo Patiño añadió que “o ano pasado funcionou excelentemente e é unha mágoa que haxa persoas que se quedaran sen el e non haxa un pouco máis de dotación para amplialo. Foi unha experiencia moi positiva e, nesta ocasión, agardamos que os bonos lle dean algo de vida a este mes de novembro que cremos que vai ser parado”. Hasta el próximo 14 de noviembre, el comercio local de Vigo vinculado al sector cultural todavía podrá sumarse a la campaña a través de www.bonocultura.gal.