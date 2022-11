Malas noticias judiciales para los flamantes nuevos dueños de la AP-9. Audasa, que forma parte del grupo Itínere, ha sido condenada a devolver el 50 por ciento de los peajes que le cobró a 21 usuarios durante las obras de ampliación del puente de Rande, durante las que se produjeron atascos recurrentes.

La sentencia, que no es firme y es recurrible ante la Audiencia Provincial de A Coruña, ha sido dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 12 de A Coruña, según ha informado esta mañana el despacho Xoán Antón Pérez-Lema Abogados y Consultores, que defendió a estas 21 personas físicas y jurídicas.

El juez da por probado que las obras realizadas entre el 27 de febrero de 2015 y el 30 de junio de 2018 en el tramo comprendido entre los enlaces de Cangas y Teis, incluida la reforma del puente de Rande, impidieron a Audasa ofrecer un correcto servicio a los usuarios. Para el demandante, esto equivale a un incumplimiento de contrato. La sentencia reconoce específicamente que "es evidente y notorio" que "no es lo mismo la circulación cuando hay obras que cuando no las hay". Por tanto, el servicio "no se prestó en idénticas condiciones a las que se prestan cuando no hay obras".

La sentencia también reconoce, contrariamente al criterio de Audasa, que los demandantes no tenían alternativa a la autopista, ya que los posibles itinerarios suponían tiempos de viaje incluso más lentos que la propia vía en obras. “La concesionaria está jugando con la posibilidad teórica, y real, de utilizar otra alternativa, pero, en la práctica, es incluso peor que utilizar la autopista durante las obras”, reza la sentencia.

Sentencia Pontevedra

Audasa pretendía extrapolar a este caso la sentencia 228/2021, de 19 de abril, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en la que se desestimó la demanda presentada por la Fiscalía por estas mismas obras y la afectación al tráfico a consecuencia de ellos. Se descarta esta similitud entre los dos casos, ya que si bien los hechos que dan lugar a las dos demandas son los mismos, la acción que se ejerce no es igual.

La Fiscalía fundamentaba su demanda de daños y perjuicios en una práctica abusiva de la concesionaria, mientras que los 21 demandantes la fundamentan en un incumplimiento contractual defectuoso.