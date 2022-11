Los delitos de odio crecieron del pasado año de forma significativa en la provincia de Pontevedra. Son cifras pequeñas, que hacen que los porcentajes se disparen, pero lo cierto es que se pasó de 15 a 24 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad entre 2020 y 2021, es decir un 60%. Con todo, es preciso señalar que la provincia presenta tasas por este tipo de delitos muy por debajo de la media estatal. Si en el conjunto de España se producen unos 3,80 hechos conocidos por cada 100.000 habitantes, en Pontevedra la tasa es 2,54, también por debajo de la media gallega, con un 2,71.

Dejando claro cuál es el panorama, al menos estadístico, hay algunas “luces rojas” sobre las que es necesario prestar atención en la provincia. El ascenso es todavía más pronunciado en lo que respecta a los denominados delitos de odio por razones de orientación sexual o género. En España es la segunda causa de infracción penal en este tipo de ilícitos pero en la provincia de Pontevedra se ha convertido en la causa más frecuente de intervención policial, superando al racismo y a la xenofobia (que son los delitos más frecuentes en España). De los 25 casos conocidos, 9 tuvieron que ver con ataques por motivos de orientación sexual o género. En 2020 tan solo se habían registrado tres incidentes.

Otros seis fueron por racismo, seis más por motivos ideológicos y dos por discriminación de género y sexo. Se investigó también un posible delito de odio por aporofobia (ataque o acoso a una persona o grupo por el mero hecho de ser pobre).

Las estadísticas dicen que de estas nueve víctimas que sufrieron ataques por su orientación sexual, en un total de 5 casos sus agresores resultaron detenidos y en 7 se logró esclarecer el delito. Lo que supondría un elevado porcentaje de resolución por parte de las Fuerzas Policiales.

Sin embargo, desde unidades especializadas como el Cides (Centro de Información a la Diversidad y Sexualidad) del Concello de Pontevedra, aseguran que las estadísticas oficiales son solo la punta de un iceberg que, bajo la superficie, oculta un enorme número de episodios que pudieran tener relevancia penal pero que nunca llegan a ser denunciados ni puestos en conocimiento de la Policía Nacional.

“Sí que es cierto que estamos teniendo muchas consultas de usuarios que se acercan a pedir información y acaban relatando episodios de violencia o acoso”, explica Ada Otero, directora del Cides.

“Lo que pasa es que la mayoría no denuncia o no quiere hacerlo”, indica, “de hecho no hay nadie que llegue aquí y me indique directamente Ada quiero denunciar esto, sino que llegan buscando asesoramiento y luego lo que relatan son estos episodios” de “insultos o menosprecio por el mero hecho de ser lesbiana o, últimamente, de forma especial por ser transexual”.

Otero también indica cierta falta de preparación en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para atender estos temas o al menos que esa es la percepción que tienen los afectados: “Observamos también que hay cierta desconfianza hacia que los cuerpos policiales vayan a tomar en serio sus denuncias por hechos como estos”, explica Otero. “No perciben la suficiente sensibilización o confianza para que por ejemplo, una persona trans, acuda a denunciar.

La directora del Cides también explica que se ha detectado un aumento de las situaciones de hostigamiento y acoso especialmente hacia las personas trans. Quizá por que se trata de un colectivo que ahora está más en primera línea de actualidad o polémica por la tramitación de la famosa ley, pero sí que “han aumentado de forma exponencial” las consultas de estas personas ante el Cides. Una situación que se produce además “en múltiples ámbitos”, desde “el entorno familiar que rechaza a sus hijos y despacha la situación con un ya se le pasará a los propios centros escolares en donde a veces no se presta la suficiente atención a la gravedad de este tipo de conflictos”.

Entre los pocos casos que llegan a los tribunales resalta, por ejemplo, el caso de un menor expedientado que vejó a un compañero de instituto por estar en proceso de cambio de sexo. El joven empleaba insultos como “maricón” o empleaba el término “esa cosa”, para referirse a la víctima. Fue condenado a realizar tareas para fomentar el respeto y prevenir la homofobia.