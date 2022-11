Dibujos, salmos, placas y más recuerdos para el difunto

No hay ornamentación que gane a las flores a la hora de mostrar el cariño y el recuerdo hacia un familiar fallecido. Decenas de miles de ramos y centros engalanaban ayer buena parte de las tumbas, nichos y lápidas de los cementerios municipales, especialmente Pereiró que centralizó en Vigo los actos por el día de Todos los Santos.

Padres, hijos, nietos o biznietos acudieron a rendir homenaje a sus difuntos renovando estas flores y añadiendo otras muestras de afecto. Y es que cada vez son más los vigueses que en honor a sus familiares fallecidos decoran sus nichos con dedicatorias personalizadas, manteniendo todavía más si cabe vivo el recuerdo y felicidad que les evocaba. La gran mayoría de estas decoraciones giraba en torno a los salmos. Cada uno con su peculiaridad y sentimiento pero todos agradeciéndole a la vida el poder haber pasado tiempo con el ser querido.

Así, numerosas placas con frases de afecto y cariño inundan las lápidas de Pereiró y Bouzas, o incluso canciones que simbolizaban un bonito recuerdo del familiar como es “Un beso y una flor” , de Nino Bravo, que se podía leer en uno de estos nichos. También la afición por el deporte se lleva hasta la tumba, tanto es así que son varias las lápidas que cuentan con el escudo del Celta de Vigo. Un padre, por otro lado, honró la memoria de su hijo fallecido y su pasión por las motos con una lápida presidida por la silueta de una moto.

Búhos de la suerte, peluches e incluso el dibujo de un nieto a su “querido abuelo” engalanan las tumbas de los cementerios locales. A Pereiró acudió el alcalde Abel Caballero acompañado por la edil de Medio Ambiente, Nuria Rodríguez. El regidor elogió el actual estado del cementerio después de que el Concello arreglase varias tumbas o incluso panteones que estaban más olvidados y ajados. “Todos aquellos en los que no podamos identificar a los dueños y estén desatendidos serán arreglados por nosotros”, explicó Caballero, mostrando una de estas actuaciones.

El alcalde recordó también la futura área de 1.300 m² con la que contará Pereiró para el enterramiento de cenizas, tal y como recogió FARO hace unos días. “Será un cementerio ecológico, trazando y siguiendo así la nueva forma de entender los cementerios”, ilustró el regidor.

Os Ninguéns

Como también es tradición, desde el colectivo Os Ninguéns realizaron una sentida ofrenda a aquellos fallecidos que no disponían de un hogar, de una vivienda. “Cando as persoas sen fogar finan nos choupanos, na rúa ou infravivendas, achegámonos a ese lugar para visibilizar esas mortes prematuras en condicións infrahumanas de víctimas da pobreza extrema, sinalando eses dramas en colectivo. Hoxe, a situación ten mellorado levemente, pero estamos moi lonxe de que os acollementos residenciais sexan suficientes, permanentes, integradores e de calidade, estamos moi lonxe de conseguir que o senfogarismo da cidade sexa superado e non poña a ninguén en perigo”, suscribe el manifiesto recitado por el colectivo ante las tumbas “sin nombre” del campo santo vigués.

Exposición

A mayores, y coincidiendo con el día de mayor afluencia a los cementerio, el de Pereiró contó con una exposición que narra su historia y evolución y con ella la propia marcha de la sociedad viguesa y con el tradicional coche fúnebre que dio servicio a la ciudad de Vigo durante gran parte del siglo pasado desde finales de la década de los 30, siendo ya utilizado en época tan señaladas como la Guerra Civil.

Es un vehículo de la marca americana Dodge que fue adquirido en 1938 por la corporación local de la época en Estados Unidos, donde se fabricó en 1937, a cambio de 20.000 pesetas y que fue adaptado y decorado en la ciudad olívica para realizar el servicio fúnebre.

Horarios

El amplio abanico de horarios de los cementerios municipales se mantendrá también hoy 2 de noviembre, estando abiertos desde las 09.00 a las 18.30 horas los camposantos de Pereiró, Lavadores, Teis, Cabral, Bembrive, Beade, Candeán y Zamáns.